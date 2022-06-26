انطلاق مهرجان مانجو أسوان (صور)

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان مانجو أسوان 2022 للعام الثانى على التوالى بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم بوسط مدينة أسوان، وذلك فى إطار سعى محافظة أسوان لإستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها إقتصادياً على المستوى الدولى والمحلى.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية والجامعية ، والمجتمعية حيث تنظمه الإدارة العامة للإستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 منتج وعارض متخصص فى زراعة وبيع المانجو.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الأول من يوليو القادم ليكون نقطة إنطلاق نحو الطريق إلى التنمية المستدامة فى الترويج والتسويق الجيد لمنتجات المانجو.

وأكد اللواء أشرف عطية على أننا نهدف إلى أن يكون للمانجو الأسوانى شهرة واسعة وبراند فى الأسواق المحلية ، وأيضاً الدولية ، مع زيادة حجم الإستثمارات فى مجال التصنيع الزراعى ، ولاسيما أنه يتم حصادها مبكراً فى أسوان عن باقى محافظات الجمهورية نظراً لإرتفاع درجات الحرارة ، لافتاً إلى أن تنظيم مهرجان أسوان للمانجو للعام الثانى على التوالى يأتى تأكيداً للنجاح الكبير الذى حققه المهرجان الأول العام الماضى فى التسويق لمانجو أسوان بأصنافها المتعددة والتى بلغت ٤٥ صنفاً هذا العام.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج ، كما أنه يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعى المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة ، مشيرة إلى أن مهرجان المانجو فى العام الماضى كان فاتحة خير فى ظل الترتيبات والتنسيقات العديدة التى شهدها لفتح آفاق جديدة من الإستثمار داخل أسوان حيث بدأ العديد من المستمثرين التواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها ، ولاسيما بأنه يتم إنتاج نحو 56 نوعاً وصنفاً مختلفاً من هذه الفاكهة المميزة.

وفى السياق ذاته أشار الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة بأن أسوان تنتج أكثر من 125 ألف طن سنوياً من المانجو حيث يتم تصدير جزء منها ، فيما يتم تسويق البعض الأخر على المستوى المحلى ، وهو يعد ثانى أهم المحاصيل الإستراتيجية لمحافظة أسوان حيث تقدر المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بحوالى30 ألف فدان ، موضحاً بأنه تتركز زراعة المانجو داخل مركز إدفو ، وقرية فارس بكوم أمبو ، وقرى بنبان والمنصورية بمركز دراو حيث تمثل هذه الكميات المنتجة عالية الجودة من أصناف السكرى والعويسى والزبدة والدبشة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والنعومى وغيرها أهمية كبرى للعديد من الأسواق الخارجية.

يذكر أن مساحة زراعة المانجو فى مصر تقترب من 300 ألف فدان أغلبها فى محافظة الإسماعلية، وفقا لتقديرات رسمية نشرت فى وقت سابق، كما بدأ موسم المانجو الأساسى فى مصر، حيث يطرح المحصول منذ منتصف يوليو الجارى وحتى آخر أغسطس.