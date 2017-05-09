انطلاق مهرجان طاغور الثقافى 2017 بمسارح مصر

ينظم مركز مولانا أزاد الثقافى الهندى التابع لسفارة الهند بالقاهرة مهرجان طاغور فى الفترة من 8 إلى 12 مايو 2017 تخليدا للذكرى الـ 156 لميلاد رابندراناث طاغور، الشاعر والرسام والكاتب والفيلسوف الهندى الشهير.

يتضمن المهرجان مسرحية درامية راقصة مأخوذة عن أحد أعمال طاغور وهو “تشيترانجادا” والتى تقدمها فرقة رابطة الراقصين. تشيترانجادا هى الأميرة المحاربة فى الملحمة الهندية القديمة مهابهاراتا. وتمثل فرقة رابطة الراقصين فرقة رقص شهيرة مقرها كولكاتا فى ولاية البنغال الغربية. وسيتم عرض مسرحية تشيترانجادا على مسرح السيد درويش يوم 9 مايو الساعة 8 مساء وفى معهد الموسيقى العربية يوم 11 مايو الساعة 8 مساء. وسيتم عرض فيلم “كابولى والا” لهيمين جوبتا يوم 8 مايو فى سينما الهناجر، بدار الأوبرا بالقاهرة الساعة 7 مساء. الفيلم مأخوذ عن رواية من تأليف طاغور حول أحد المهاجرين من كابول الذى يشعر بانجذاب لفتاة من الهند تذكره بابنته فى أفغانستان.

ويختتم المهرجان يوم 12 مايو بعرض مسرحية “ريتورانجا – تأثير الفصول” والتى يعرضها أفراد من الجالية الهندية بمصر على مسرح الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة الساعة 7:30 مساء.

كما تنظم السفارة أيضا مسابقة فى الرسم لأطفال الجالية الهندية فى مصر يوم 12 مايو.

ويتم تنظيم مهرجان طاغور بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الإنتاج الثقافي، وفرقة رابطة الراقصين وجمعية الجالية الهندية فى مصر.

يذكر أن رابندراناث طاغور حصل على جائزة نوبل فى الأدب فى عام 1913. وكان يمثل أول شخصية غير أوروبية تحصل على تلك الجائزة المرموقة، تقديرا لمجموعته الشعرية التى تحمل اسم “جيتانجالي”.

ويوجد جمهور عريض من القراء لأشعاره ورواياته ومسرحياته وقصصه القصيرة ومقالته فى الهند وحول العالم. وقد تم تلحين كلمات أشعاره وتحويلها لأغنيات وتم تحويل مسرحياته التى ألفها إلى مسرحيات درامية راقصة كما تم تحويل قصصه إلى أفلام سينمائية.

ويمثل طاغور جزءا لا يتجزأ من التراث الأدبى الهندى كما أنه يمثل قامة شامخة فى مجال الأدب البنجالى ولا تزال أعماله تمثل مصدر إلهام للمبدعين فى عالمنا المعاصر.

وقد ذاع صيت طاغور فى مصر. فقد زار مصر عندما كان فى ريعان شبابه فى عام 1878 ثم زارها بعد ذلك عندما ذاع صيته كشاعر وفيلسوف فى عام 1926 كما التقى بالملك فؤاد وتحاور مع أدباء فى الإسكندرية والقاهرة. وقد ذاع خبر الصداقة التى ربطته بالشاعر المصرى أحمد شوقي، وقد كتب رثاء قويا عندما توفى أحمد شوقى فى عام 1932.

وقد أعجب إعجابا قويا بالاتجاهات الأدبية والحركة الفكرية فى مصر، كما كتب عن العلاقة الجميلة التى تربط نهر النيل العظيم بالحضارة المصرية المزدهرة.