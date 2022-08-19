انطلاق مهرجان المانجو بالإسماعيلية

توافد المئات من محبو المانجو أو ملكة الفواكه الي محافظة الإسماعيلية التي تنظم مهرجان المانجو الموسم الحالي لاول مرة خاصة من القاهرة والدقهلية والشرقية على منطقة مبني المحافظة القديم .

وتعد الاسماعيلية أكبر محافظة مصرية في إنتاج المانجو كما تعد أصنافها الأجود وأسعار ها ضعف باقي المحافظات فعلي سبيل المثال بسعر كيلو العويسي الاسماعيليه ب55 جنيها للمستهلك بينما يباع العويس الأصغر حجما حاليا ب25 جنيها من محافظات أخري .

يذكر أن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعلن اليوم عن انطلاق مهرجان المانجو الإسمعلاوي، في نسخته الأولى، منذ إنشاء مدينة الإسماعيلية عام 1862، اليوم الجمعة، ويستمر على مدار يومين.

وقال منظموا المهرجان أنه يتم التنقل و أماكن انطلاق وتواجد مهرجان المانجو، حيث يتم الاستعانة بالسيارات في نقل الوفود .

يذكر أن احتفالات المهرجان ستنطلق اليوم من أمام مبني المحافظة القديم بشارع محمد علي، والحضور للعامة مجانا حيث ينطلق موكب الاحتفالات اتجاه نادي الجولف، ثم الحدائق المفتوحة، ولجميع الوافدين بسيارتهم الخاصة يمكن ترك السيارات في أماكن مخصصة للانتظار منهم شارع النجدة.

انخفضت أسعار المانجو بسوق العبور كالتالي حيث سجل كيلو المانجو الناعومي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلي 13 جنيها بدلا من 16 جنيها سابقا، والمانجو الكنت تراجعت إلى ما بين 14 إلى 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو المانجو التومي 15 جنيها بدلا من 18 جنيها، والمانجو الشيلي ما بين 13 جنيها إلي 15 جنيها، والمانجو R2 بـ22 جنيها إلى 23 جنيها والمانجو الياسمينا قفزت إلى 26 جنيها والمانجو الزبدية من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والمانجو الأوستين 13 إلى 15 جنيها و المانجو العويس إسماعيلاوي 30 جنيها ومانجو عويس إدكو 25 جنيها ومانجو عويسي فيومي 17 جنيها .

وطبقا لعدد من التجار فإن هناك أصنافا شهدت انخفاضا في أسعار الجملة بالمقارنة، مشيرين إلى أن هناك أصنافا مثل البلدي والسكري انخفض سعر الكيلو منها بقيمة جنيه واحد.

وجاءت فكرة المهرجان عقب نجاح مهرجان الربيع وأميرات الفروالة وبدأت استعدادات المحافظة الفورية بالتنسيق نحو إصدار النسخة الأولى من مهرجان المانجو.

وتم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطة منتجي المانجو والغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.