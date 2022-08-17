انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 30 (صور)

افتحتت الدورة ال30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء مساء اليوم وتعتبر دورة استثنائية من عمر المهرجان لمرور 3 عاما على تأسيس مهرجان موسيقي عريق حقق شهرة محلية ودولية على مدى سنوات طويلة ، وتستمر فعاليات الدورة 30 الجديدة في الفترة 17 حتى 31 أغسطس الجاري تحت رئاسة خالد داغر وسوف يكرم شخصيات فنية عديدة في حفل الافتتاح الليلة الذي تنقله شاشة الحياة مباشرة.

ويفتتح أولى حفلات مهرجان القلعة للموسيقى اليوم المطرب هشام عباس ، الذي يقدم أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور منه السنين الماضية منها ، ناري نارين ، فينو ، قول عليا مجنون ، يتربى في عزو وغيرها .

ويشارك في مهرجان القلعة هذا العام مطربين كثيرين منهم ، مدحت صالح ، مسار اجباري ، مروة ناجي ، مصطفى حجاج وأحمد جمال وكذلك المنشد الديني ياسين التهامي والنجمة اللبنانية نوال الزغبي تشارك لأول مرة في فعاليات مهرجان القلعة منذ تأسيسه ، الموسيقار عمر خيرت.