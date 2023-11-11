انطلاق مهرجان العسل بمشاركة 140 عارضا و30 دولة بعد غد

ينطلق مهرجان العسل والمؤتمر الدولى لعسل النحل بعد غد بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية وزارة الزراعة .

وأكد فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب في تصريحات اليوم أن مهرجان العسل في دورته السادسة ينعقد بمشاركة 140 عارضا والمؤتمر الدولى الرابع عشر والذي تستضيفه القاهرة بمشاركة 30 دولة من جميع قارات العالم لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر،

وأكد تقرير صادر عن قسم تربية النحل بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية أن مصر تصدر 25% من إجمالي صادرات العالم من طرود نحل العسل وما يزيد عن 3000 طن عسل نحل سنويا من أعسال الشمر والبردقوش والموالح والبرسيم والعسل الخام وعسل حبة البركة .

وأوضح التقرير أن مصر تخطط لتنفيذ مشروعات تربية النحل في المشروعات القومية الجديدة منها المشروع القومى الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، كما يتم تنفيذ مشروع النبات والنحل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و6 دول من البحر الأبيض المتوسط، وهي مصر والجزائر وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان.

كما انتهت مصر من وضع خريطة لأهم الأمراض التي يتعرض لها النحال، ومنها الأمراض طفيلية مثل أكاروس الفاروا، والبكتيرية مثل عفن الحضنة الأمريكي والأوروبي.