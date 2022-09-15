انطلاق مهرجان الرياضة للجميع على شواطئ الإسكندرية غدا

ساعات قليلة تفصلنا عن أكبر تجمع ونشاط رياضى علي شواطئ الإسكندرية ،حيث ينطلق غدا فى تمام العاشرة صباحا مهرجان (الرياضة للجميع) فى نسخته الثانية علي شاطئ إسحق حلمي بكورنيش سيدي بشر، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبالتعاون بين الاتحاد المصرى للرياضة للجميع والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

يهدف المهرجان إلي زيادة الوعي الرياضي للمواطنين وتنشيط الرياضات الشاطئية وتشجيع جميع الفرق والكيانات والأفراد للمشاركة فى هذا الحدث الكبير بممارسة شتي أنواع الرياضات.

يتضمن برنامج المهرجان دورة مصغرة في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، كما يتضمن ممارسة الراكيت والألعاب الترويحية المتمثلة فى كرة السرعة والكاراتيه وشد الحبل والجرى والجودو والجمباز ومباريات خاصة بقصار القامة واستعراضات فنية متنوعة.

وفي هذا الصدد أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد أن الدعوة عامة والدخول مجانا سواء لممارسة الرياضة أو لتشجيع الفرق ومتابعة المباريات.