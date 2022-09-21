انطلاق مهرجان الدراما بنسخته الأولى وفنانون: عرس فني تأخر كثيرا

بدأت فعاليات حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات بمدينة نصر لمدة يوم واحد، بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري والدراما والاعلام ، والذي تقيمه نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي بالتعاون مع الشركة المتحدة .

ويرأس المهرجان النجم الكبير يحى الفخراني وترأس لجنة التحكيم للأعمال الدرامية المخرجة انعام محمد علي ، وتتشكل لجنة التحكيم من نخبة من الفنانين والنقاد أبرزهم النجم أحمد السقا والفنان محمد ممدوح والفنانة صابرين والناقدة خيرية البشلاوي والموسيقار راجح داوود وغيرهم .

وحرص كثير من الفنانين والنجوم على التعبير عن رأيهم في اقامة مهرجان للدراما والاحتفاء بصناع الأعمال الدرامية التي عرضت خلال عام 2022 سواء في شهر رمضان أو خارجه .

ترصد المال في هذا التقرير أراء بعض الفنانين في مهرجان القاهرة للدراما الدورة الأولى .

إيهاب فهمي : مهرجان الدراما يمثل عرسا فنيا مهما ويؤكد وجود الفن المصري

قال الفنان ايهاب فهمي أنه قدم شخصيتين مختلفتين في مسلسل ملف سري الذي شارك به في موسم رمضان هذا العام ، وكل فريق العمل كان رائعا والتعاون مع فنون مصر كان مختلفا وظهر كمسلسل مميز للغاية .

وأضاف في حديثه للاعلامية سالي شاهين عبر شاشة دي أم سي ، أن مهرجان الدراما يمثل عرسا فنيا مهما ويؤكد وجود الفن المصري بقوة وتم بذل مجهود لمدة شهرين لظهوره بهذا المستوى .

وتابع قائلا أنه يتمنى أن يصل هذا المهرجان للعالمية السنين القادمة .

منال سلامة : نقابة الممثلين من النقابات العريقة في مصر



قالت الفنانة منال سلامة أن نقابة الممثلين من النقابات العريقة في مصر ، وهي الأولى بتقديم مهرجانا للدراما .



وأضافت في حديثها لقناة دي أم سي خلال حفل مهرجان القاهرة للدراما ، أن المسلسلات اختلفت عن الماضي لأن البطولة كانت جماعية والنجم كان المؤلف والمخرج ويقدمون نجوما لصناعة الفن والجمهور ، أما حاليا الأمر اختلف وأصبح يكتب سيناريوهات للنجوم .

ونوهت سلامة أنها تحذر ابنتها أميرة أديب حتى الآن من دخول مجال التمثيل ، لأنها مهنة شاقة جدا وهي ترى أنها لم تعطي أسرتها حقها كاملا بسبب صعوبة عملها الفني ، لكن مايصبرها هي وزوجها المخرج القدير عادل أديب حب الناس لما يقدمونه من أعمال درامية .

محمد عبد الرحمن : مهرجان القاهرة للدراما مكسب كبير لنا جميعا بالوسط الفني

قال الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر ، أن مهرجان القاهرة للدراما مكسب كبير لنا جميعا بالوسط الفني في مصر موجها الشكر البالغ لكل القائمين عليه خاصة نقيب الممثلين أشرف زكي .

وأضاف في حديثه على شاشة دي أم سي ، أثناء تواجده بالمهرجان حاليا أن صناعة الدراما يوجد عناصر فيها هامة ويستحقون التكريم مثل الفنانين والممثلين ، وهم الأشخاص وراء الكاميرا .

ولفت الى أنه كلما تطورت الحياة بانتشار المنصات الرقمية والمواقع على السوشيال ميديا ، أصبح فرصة الانتشار بدرجة كبيرة مقارنة بالماضي .

أنوشكا : أصبح لدينا كفنانين مهرجان للدراما نتحدث فيه عن أعمالنا

أعربت الفنانة أنوشكا عن كون مهرجان القاهرة للدراما يعوض تعبنا كفنانين في التصوير لأكثر من 17 ساعة يوميا .

ولفتت في حديثها للاعلامية سالي شاهين في حفل مهرجان القاهرة للدراما المذاع على شاشة دي أم سي حصريا ، أن مهرجان الدراما يحفزنا كمبدعين للمنافسة ، حيث أصبحنا نحترم عمل بعضنا ومن الأمور المميزة أننا نلتقي حاليا في مهرجان للدراما ونتحدث معا عن أعمالنا الدرامية.

وعن دورها في مسلسل ” راجعين ياهوى” الذي قدمته في شهر رمضان هذا العام قالت : سعيدة للغاية بالعمل مع خالد النبوي والمخرج محمد سلامة وكنت أحب التعاون مع وفاء عامر ، ولم نوفق سابقا لكن هذه المرة من أول مشهد يعرض في المسلسل الجمهور توحد معنا كثيرا ، لافتة أن المسلسل كان رائعا لنا جميعا والمخرج محمد سلامة أضاف للمشاهد كثيرا واستطاع أن يخرج مني مواقف كوميدية وله لمساته الخاصة ، والكواليس في المسلسل كانت مميزة وذلك ساهم في ظهورنا جميعا بصورة جريئة ومختلفة .

هنا شيحة : حقنا على الجميع أن يكون للدراما مهرجانا خاصا بها مثل السينما .

قالت النجمة هنا شيحة أن مسلسلها ” راجعين ياهوى” الذي قامت ببطولته مع النجم خالد النبوي في موسم رمضان الماضي ، كان من أحب الأدوار التي قدمتها شخصية ” فريدة” المجنونة المتعلقة كثيرا ب” بليغ أبو الهنا” الذي جسده خالد النبوي ، وسعدت برد فعل الجمهور عن المسلسل .

وعن تواجدها في مهرجان الدراما المذاع حاليا ، أنها خطوة هامة للغاية لأنه المهرجان الرسمي للأعمال الفنية الدرامية ، وحقنا على الجميع أن يكون للدراما مهرجانا خاصا بها مثل السينما .

وأكدت أن الدراما تختلف تماما عن السينما ، ومع انتشار المنصات الرقمية والقنوات الفضائية مهم جدا أن يكون للدراما مهرجانا رسميا مثل الايميز عالميا .

دينا فؤاد : هذا الحدث تأخر كثيرا لأن الدراما المصرية هي الأقوى في الوطن العربي

قالت الفنانة دينا فؤاد أن ثلاثية مسلسل الاختيار سيتم تكريمها في حفل مهرجان الدراما المقام اليوم ، موجهة الشكر للقائمين على المهرجان .

وأكدت أن هذا الحدث تأخر كثيرا لأن الدراما المصرية هي الأقوى في الوطن العربي ، وسعيدة بهذا الحفل الفني الهام .

ونوهت أن مسلسل الاختيار يستحق التكريم في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى ، بكل نجومه الذين شاركوا فيه السنين الماضية .

سوزان نجم الدين : سعيدة بتكريم صلاح السعدني في مهرجان الدراما وشكرا للقائمين عليه

أعربت النجمة السورية سوزان نجم الدين عن شكرها البالغ لنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي لاقامة مهرجان القاهرة للدراما .

وأضافت أن النجوم والفنانين المكرمين يستحقون ذلك ،خاصة المنتج الراحل ممدوح الليثي والفنان الكبير صلاح السعدني ، مؤكدة أن له تقدير خاص لديها حيث أن عمل درامي شاركت فيه كان مع السعدني .

وعن تأخر إقامة هذا المهرجان قالت ، الجميع بذلك مجهودا كبيرا ليظهر بهذه الصورة المشرفة لكن لايوجد شيئا يأتي متأخر ، كل أمر له وقته والمهم أنه أصبح هناك مهرجانا للدراما لجميع المبدعين وصناع الدراما .