انطلاق منتدي الوادي للدواجن بمشاركة شركة أفياجين العالمية

بمناسبة بمرور 25 عاماً على تعاونها مع شركة أفياجين العالمية لخدمة قطاع الدواجنالصاوي أحمدعقدت مجموعة الوادي "منتدى الوادي للدواجن" في القاهرة منتداها بمناسبة مرور 25 عاماً على التعاون الاستراتيجي بين مجموعة الوادي وشركة أفياجين، الشركة العالمية الرائدة في إنتاج وتربية أفضل سلالات الدواجنحضر ا

بمناسبة بمرور 25 عاماً على تعاونها مع شركة أفياجين العالمية لخدمة قطاع الدواجن





الصاوي أحمد



عقدت مجموعة الوادي “منتدى الوادي للدواجن” في القاهرة منتداها بمناسبة مرور 25 عاماً على التعاون الاستراتيجي بين مجموعة الوادي وشركة أفياجين، الشركة العالمية الرائدة في إنتاج وتربية أفضل سلالات الدواجن

حضر المنتدى لفيف من المسئولين التنفيذيين في شركة أفياجين والإدارة العليا لمجموعة الوادي بالإضافة لكبار عملاء المجموعة من مربي دواجن التسمين وجدود الدواجن في مصر.

تُعد شركة أفياجين من كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج وتربية أفضل سلالات الدواجن والتأصيل الوراثي على المستوى العالمي. تضخ أفياجين استثمارات هائلة في التأصيل الوراثي وابتكار سلالات ذات خصائص وراثية مثالية لقطعان الدجاج اللاحم.

وتعليقاً على هذا التعاون المثمر بين مجموعة الوادي وشركة أفياجين العالمية، يقول المهندسطوني فريجي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الوادي: “تُعد أفياجين شريكاً مثالياً لمجموعة الوادي منذ 25 عاماً، حيث أسفر تعاوننا المشترك عن تقديم أرقى سلالات دواجن التسمين لعملائنا من مربي دواجن التسمين والجدود في السوق المصري، بما أتاح لهم تحقيق أعلى عائد على استثماراتهم بفضل الخصائص الوراثية الفائقة لكتكوت روص 308.

و أوضح فريجي في كلمته خلال المنتدى أنه بالإضافة لذلك، تقدم مجموعة الوادي باقة من أفضل خدماتها وحلولها المتكاملة في مجالات الأعلاف والخدمات الفنية والبيطرية والبيئية، بما يضمن للمربين تحقيق أفضل النتائج لقطعان الدواجن في مزارعهم.

ولفت فريجي أن اختيار عملائنا لسلالة روص 308 لم يأتي من فراغ، ولكنه قرار مبني على تجربتهم الممتدة مع مجموعة الوادي، والنتائج التي حققتها القطعان لسنوات ممتدة”.

تضمن منتدى الوادي للدواجن مجموعة من الأنشطة والفاعليات التي بدأها المهندس عصام البحيري، رئيس القطاع التجاري في المجموعة بكلمة ترحيب بالحضور، ثم ألقى المهندس طوني فريجي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الوادي كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور من عملاء الشركة وخبراء أفياجين، كما تناول أهم المحطات في مسيرة تعاون المجموعة مع أفياجين طوال ربع قرن.

أكد توم اكسلي، رئيس قطاع الأعمال الدولية في أفياجين عن آخر المستجدات والانجازات التي قامت بها أفياجين على المستوى العالمي.

وقدم ماجنوس سوالاندر، مدير عام البحوث والتطوير في أفياجين المحدودة، عرضا عن الخصائص الوراثية لسلالات الدواجن اللاحمة التي تقوم الشركة بتطويرها، كما شرح كيفية الوصول لأفضل سلالة تتمكن من الإنتاج في ظل أصعب الظروف البيئية والغذائية، وأفضل الممارسات التي تتيح للمربي تحقيق النتائج المرجوة من القطيع. تطرق اكسلي أيضاً لحجم استثمارات الشركة في مجال البحوث والتطوير على المستوى العالمي.

واختتم مايكل جاردن، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أفياجين مجموعة العروض التقديمية للشركة، حيث تناول حجم أعمال الشركة في المنطقة، وأهمية السوق المصري، ومستقبل التعاون مع مجموعة الوادي وكبرى شركات الدواجن في شمال أفريقيا.

وقال توماس اكسلي، رئيس قطاع الأعمال الدولية في أفياجين: “تفخر أفياجين بتعاونها المتميز طوال هذه السنوات مع مجموعة الوادي التي تمثل واحدة من كبرى مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الدواجن في مصر والشرق الأوسط.

و أوضح أكسلي إن قطاع الدواجن يمثل بُعداً استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، ولهذا نتابع عن قرب جهود مجموعة الوادي للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، وننظر بمزيد من الإعجاب لما تقدمه من سلالات وخدمات ومتابعة فنية متميزة للقطعان، وهو ما يتيح للطائر التعبير عن خصائصه الوراثية بصورة متكاملة، بما يمثل صفقة رابحة للجميع”.

و أكد بوزان داكسيان، رئيس قطاع الدواجن في مجموعة الوادي عن خطط تطوير القطاع في المستقبل، كما تناول الخطوات والاجراءات التي تقوم بها المجموعة لنقل مزارع الدواجن الخاصة بها من الكيلو 49 و54 بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي إلى منطقة توشكى بجنوب أسوان، نظراً لما تتمتع به تلك المنطقة من ظروف مثالية لضمان الأمن الحيوي لقطعان الدواجن، ولقربها أيضاً من أسواق الشركة في السودان وأفريقيا. اختُتم اليوم بتبادل الدروع والشهادات بين مجموعة الوادي وأفياجين، وتوزيع شهادات التقدير على الحضور من كبار مربي الدواجن اللاحمة في السوق المصري.

وتتمتع مجموعة الوادي بتاريخ طويل وخبرة واسعة تمتد لأكثر من نصف قرن في القطاع الزراعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأت الشركة أعمالها في مصر عام 1984 في مجال الدواجن على نطاق صغير، واليوم تضم المجموعة وتقوم بتشغيل 12 شركة تابعة لها من خلال 10 علامات تجارية تندرج تحت 3 قطاعات أعمال رئيسية هي: الدواجن، الصناعات، والمزارع.

ويُعد التكامل الذي تتمتع به مجموعة الوادي بين قطاعاتها المختلفة أمراً ضرورياً لتحسين الكفاءة وضمان الاستدامة. فقد حولت المجموعة الصحراء إلى أراض خضراء، وساهمت في جعل الدواجن من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، كما نجحت في تحقيق التكامل في الصناعة عبر سلسلة التوريد والقيمة، في حين لعبت دورا أساسيا في تطوير الخدمات اللوجستية خاصة في تداول الحبوب بطريقة آمنة وفعالة.