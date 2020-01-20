انطلاق منتدى «مصر تبدأ» لرواد الأعمال.. 29 يناير

تنطلق فعاليات منتدى مصر تبدأ 2020 يوم الأربعاء 29 يناير الحالي فى مبنى الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بمنطقة وسط البلد، بمشاركة 45 شركات تكنولوجيا ناشئة تم احتضانها فى القاهرة وأسيوط والإسكندرية خلال العام الماضي، إضافة إلى ألف مشارك من المستثمرين والمهنيين ورواد الأعمال والموجهين.

ومصر تبدأ، هى مبادرة ممولة من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID)، ومدعومة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – تحت إدارة شركة فلات 6 لابز، عبارة عن برنامج حاضنة أعمال لرواد الأعمال فى مجال المشروعات الناشئة.

ومن المقرر منح أفضل 5 شركات ناشئة بعد تصفية الـ45 إلى 11 شركة على جوائز مالية تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه.

وانطلقت المبادرة بالقاهرة فى عام 2017 وبدأت دورتها الأولي فى يونيو 2018، وتوفر على مدار 4 أشهر مدة الدورة الواحدة خدمات تدريب وتوجيه تعليمي وإرشاد ودعم فني وتجاري لرواد الأعمال والشركات الناشئة ذات التأثير المجتمعي في مجالات التعليم، الزراعة، الصحة، الطاقة المتجددة، البيئة، النقل، الشمول المالي، والمجتمعات المهمشة.