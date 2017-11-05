انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ أبرز عناوين الصحف

تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 5-11 - 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر– وزير النقل لـ«الأهرام»: شركة جديدة للقطارات السريعة – جامعة الإسكندرية: 50 منحة دراسية لأبناء الشهداءالأهرام– انطلاق فاعليات منتدى شباب العالم اليوم بمشاركة

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 5-11 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

– وزير النقل لـ«الأهرام»: شركة جديدة للقطارات السريعة

– جامعة الإسكندرية: 50 منحة دراسية لأبناء الشهداء

الأهرام

– انطلاق فاعليات منتدى شباب العالم اليوم بمشاركة الرئيس

– رحلات مكثفة بين مطارى القاهرة وشرم الشيخ

– إجراءات المطار لا تستغرق أكثر من ربع ساعة

– وزير الداخلية يتفقد تأمين فعاليات المنتدى

– رئيس جامعة القاهرة يتسلم شهادة الاعتماد الدولى لكلية العلاج الطبيعى

– وزيرا القوى العاملة والتنمية المحلية: فتح تحقيق عاجل فى فساد المزادات العلنية للأراضى

– الشباب المشارك لـ «الأهرام»:خطوة مهمة على طريق إرساء قيم الحوار والتعاون من أجل السلام

– الخارجية تنجح فى كشف ملابسات مقتل مصرى بجنوب إفريقيا

– إيران تحتج على تصريحات الحريرى وتصفها بـ «مؤشر جديد لإثارة الفتن»

– شادية فى كامل وعيها

– وزير النقل لـ«الأهرام»: شركة جديدة للقطارات السريعة

الجمهورية

– الليبيون اتفقوا برعاية مصرية

– الدستور يرفض استضافة خالد علي لإعلان الترشح

– عبدالعال لــ”الحايس”: أبطال الجيش والشرطة “فدائيون” في الدفاع عن الوطن

– عبدالغفار يصر علي تطبيق القانون.. والنائب : جاهز للتحقيق

– مشروعات للصرف الصحي بمليار جنيه في الدقهلية

– لبنا يطلب سرعة توقيع عقود المنتفعين بالإصلاح الزراعي

– أساتذة التربية.. وخبراء التعليم: امتحانات “الاوبن بوك”.. خيال!

– جامعة الإسكندرية: 50 منحة دراسية لأبناء الشهداء

– الملابس الساخنة تثير أزمة بجامعة بني سويف