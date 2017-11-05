انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ أبرز عناوين الصحف

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 5-11 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
– وزير النقل لـ«الأهرام»: شركة جديدة للقطارات السريعة
– جامعة الإسكندرية: 50 منحة دراسية لأبناء الشهداء
الأهرام
– انطلاق فاعليات منتدى شباب العالم اليوم بمشاركة الرئيس
– رحلات مكثفة بين مطارى القاهرة وشرم الشيخ
– إجراءات المطار لا تستغرق أكثر من ربع ساعة
– وزير الداخلية يتفقد تأمين فعاليات المنتدى
– رئيس جامعة القاهرة يتسلم شهادة الاعتماد الدولى لكلية العلاج الطبيعى
– وزيرا القوى العاملة والتنمية المحلية: فتح تحقيق عاجل فى فساد المزادات العلنية للأراضى
– الشباب المشارك لـ «الأهرام»:خطوة مهمة على طريق إرساء قيم الحوار والتعاون من أجل السلام
– الخارجية تنجح فى كشف ملابسات مقتل مصرى بجنوب إفريقيا
– إيران تحتج على تصريحات الحريرى وتصفها بـ «مؤشر جديد لإثارة الفتن»
– شادية فى كامل وعيها
– وزير النقل لـ«الأهرام»: شركة جديدة للقطارات السريعة
الجمهورية
– الليبيون اتفقوا برعاية مصرية
– الدستور يرفض استضافة خالد علي لإعلان الترشح
– عبدالعال لــ”الحايس”: أبطال الجيش والشرطة “فدائيون” في الدفاع عن الوطن
– عبدالغفار يصر علي تطبيق القانون.. والنائب : جاهز للتحقيق
– مشروعات للصرف الصحي بمليار جنيه في الدقهلية
– لبنا يطلب سرعة توقيع عقود المنتفعين بالإصلاح الزراعي
– أساتذة التربية.. وخبراء التعليم: امتحانات “الاوبن بوك”.. خيال!
– جامعة الإسكندرية: 50 منحة دراسية لأبناء الشهداء
– الملابس الساخنة تثير أزمة بجامعة بني سويف