انطلاق منتدى الاستثمار الكوري القطري لعام 2023

انطلق منتدى الاستثمار الكوري القطري لعام 2023 أمس فى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بهدف فتح طريق لتوسيع وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وذكرت وكالة يونهاب أن منتدى الاستثمار الكوري القطري جاء تزامنا مع عقد الدورة السادسة لمجلس الاستراتيجية العليا المشتركة بين كوريا الجنوبية وقطر المقرر عقدها اليوم الخميس في سيول، وذلك بمشاركة حوالي 120 ممثلا من الشركات الكورية والقطرية وبرعاية وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية ووزارة التجارة والصناعة القطرية وغرفة الصناعة والتجارة الكورية وغرفة الصناعة والتجارة القطرية.

ويتكون المنتدى من 3 أجزاء: الجلسة الافتتاحية، وعرض الأوراق المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، والاجتماعات الاستشارية بين الشركات الكورية والقطرية في مختلف المجالات.

وبدأ المنتدى بكلمة ترحيبية أدلى بها لي سيونغ-وو نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، وقال فيها: “إن دولة قطر قامت بتعديل قانون الاستثمار للأجانب، مما سمح للأجانب بالاستثمار بأموالهم بنسبة 100%، كما أن سياساتها الإيجابية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وإصلاحاتها المؤسسية المبتكرة جذبت العديد من الشركات الكورية والعالمية التي ترغب في الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط”.

وقال إن نجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم للفيفا لكرة القدم 2022 كأول دولة عربية وضع اتجاها مستقبليا للتطور المستدام، كما حققت كوريا الجنوبية زخما للنمو من خلال استضافة كأس العالم في عام 2002.

وبدوره قدم ناصر سليمان الحيدر، عضو مجلس الإدارة بغرفة الصناعة والتجارة لدولة قطر، كلمة افتتاحية، وقال: “أنتهز هذه الفرصة لحث وتشجيع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين على الاستفادة من تطور العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما وإنشاء الشراكات والتحالفات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الصديقين. كما أدعو الشركات الكورية إلى الاستثمار في قطر للاستفادة من مناخ الأعمال المشجع والقوانين المحفزة ووفرة الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات”.