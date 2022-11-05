انطلاق منتدى الأعمال الكوري الأفريقي الأربعاء المقبل فى المغرب

تعقد مؤسسة كوريا – أفريقيا (KAF) منتدى الأعمال الكوري الأفريقي لعام 2022 تحت عنوان : “تحويل نموذج الطاقة في أفريقيا: صناعة السيارات المستقبلية والطاقة المتجددة” في فندق فور سيزونز في الدار البيضاء في المغرب يوم 9 نوفمبر ، بحسب وكالة يونهاب.

ومن المتوقع أن تشارك في منتدى الأعمال، الذي تنظمه السفارة الكورية الجنوبية لدى المغرب بالاشتراك مع رابطة التجارة الدولية الكورية والاتحاد الأفريقي، شخصيات مختلفة من الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمنظمات الخاصة، للبحث عن استراتيجيات جديدة للأعمال الجديدة في كوريا وأفريقيا.

وخلال منتدى الأعمال، سيلقي ألبرت موتشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، خطابا رئيسيا في المنتدى.

وسيضم المنتدى جلستين، الأولى بعنوان “وضع وآفاق التعاون الكوري الأفريقي في مجال الطاقة الخضراء”، والثانية بعنوان “وضع وآفاق التعاون الكوري الأفريقي في السيارات المستقبلية والطاقة المتجددة”.

ومنذ تفشي كوفيد -19، تراجع الحصول على الطاقة في إفريقيا حيث يعيش 600 مليون شخص بدون كهرباء، رغم إمكان إمداد القارة بأكملها بالطاقات النظيفة بحلول عام 2030 بكلفة إنشاء بضع محطات غاز مسال، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

حُرم 25 مليون شخص إضافي من الكهرباء في إفريقيا عام 2021 بعد أن وضع الوباء ثم الأزمة الاقتصادية حدا لعشر سنوات من التقدم، كما يشير تقرير آفاق الطاقة في إفريقيا لعام 2022 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وصرّح مدير الوكالة فاتح بيرول لفرانس برس “لقد شهدنا الكثير من التطورات الإيجابية في غانا وكينيا ورواندا ودول أخرى، لكن ذلك آخذ في التراجع. ارتفع عدد الأفارقة المحرومين من الكهرباء بنحو 4% مقارنة بعام 2019”.