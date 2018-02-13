انطلاق منافسات ريد بل كار بارك درفت من كايرو فستيفال.. الجمعة

المال- خاصتنطلق منافسات سباق ريد بل كار بارك دريفت من كايرو فستيفال فى نسختها الثامنة، الجمعة المقبل، ليشارك في التصفيات النهائية 16 متسابقًا يتنافسون على تحقيق أفضل أرقام وأقل زمن في ألعاب المنعطفات بالسيارات أو الـ"Drifting" على مسار آمن ووفق قواعد وقوانين مبتكرة، على أن يتأهل صاحب المر

المال- خاص





تنطلق منافسات سباق ريد بل كار بارك دريفت من كايرو فستيفال فى نسختها الثامنة، الجمعة المقبل، ليشارك في التصفيات النهائية 16 متسابقًا يتنافسون على تحقيق أفضل أرقام وأقل زمن في ألعاب المنعطفات بالسيارات أو الـ”Drifting” على مسار آمن ووفق قواعد وقوانين مبتكرة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول إلى نهائيات Red Bull CPD الإقليمية التي تقام ببيروت في 22 سبتمبر المقبل.

كانت لبنان قد شهدت في عام 2008 تنظيم أول مسابقة لريد بُل كار بارك درِفت، وكانت فرصة مثالية لجميع سائقي الدرِفت الهواة ليضعوا مهاراتهم وقدراتهم قيد الاختبار، وفيها تم تسليط الضوء على بطل الراليات عبدو فغالي الذي أصبح أسطورةً في هذا المجال.

كانت النسخة الأولى من ريد بُل كار بارك درِفت (مصر) قد انطلقت في عام 2011، والتي أقيمت منافساتها في تراك بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وفي الأعوام التالية تم إقامة الحدث في ساحات متنوعة وهي: استاد القاهرة الدولي- القرية الذكية- بورتو السخنة- فندق توليب بطريق السويس.

كانت الألقاب السبعة السابقة من نصيب أبطال لهم باعٌ طويل في رياضة المحركات بمصر، وهم بالترتيب: رامي سري في عامي 2011 و2012، هيثم سمير عام 2013، أحمد طارق عام 2014، أحمد دسوقي عام 2015، ماجد أبو سليم عام 2016، ثم أحمد حمادة في النسخة الأخيرة عام 2017.

وكان أحمد حمادة قد شارك في منافسات ريد بُل كار بارك درِفت الإقليمية، التي أقيمت في ديسمبر الماضي، في الكويت للمرة الأولى، واستطاع حينها إحراز المركز الثالث.