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انطلاق ملتقى «مجتمعي تك» في دار الأوبرا المصرية برعاية 5 وزارات

برعاية وزارات الاتصالات والثقافة والبيئة والتضامن والتخطيط والمالية
ياسمين فواز 10:24 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 10:24 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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شهدت دار الأوبرا المصرية انطلاق الدورة الأولي من ملتقى “مجتمعي.تك”، برعاية وزارات الثقافة والبيئة والتضامن والتخطيط والمالية، وبشراكة إستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة للهجرة والأمم المتحدة للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إلى أن ملتقى “مجتمعي تك” يتم في ضوء رؤية ورسالة المجلس العربي لتحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي والمجتمعي للعديد من فئات المجتمع؛ وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة والفئات المهمَّشة، وخلق فرص عمل لائقة لهم، من خلال توطين التكنولوجيا، وهذا كله يتمشى مع توجهات القيادة السياسية والجهود المبذولة لتوفير حياة أفضل للمواطن وأكثر رفاهية وجودة وتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه أفاد الدكتور محمد عزام، الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومقرِّر المؤتمر، بأن الملتقى يناقش عدة محاور هامة لإلقاء الضوء على المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية في العديد من الملفات؛

ومنها التكنولوجيا المالية لخدمة المجتمع نحو مزيد من الشمول المالي، وآليات دمج الشركات الصغيرة ضمن المنظومة الاقتصادية الكبرى، ومستقبل المنظومة الصحية في ظل التسارع التكنولوجي وجائحة كورونا،

والتكنولوجيا من أجل المرونة للتصدي لجائحة كورونا وما بعدها، والتكنولوجيا الملائمة لخدمة المجتمع، وتعليم الجيل الرابع، والاستثمار الإنمائي، وزيادة فاعلية القوة الناعمة الوطنية من خلال التكنولوجيا، وتخليق الوظائف في عصر الآلات.

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وأن الملتقي يصدر عنه “إعلان القاهرة” تحت عنوان “التكنولوجيا لخدمة المجتمع”، والذي سيضم توصيات الجلسات الحوارية ونقاشات الخبراء، والبالغ عددهم أكثر من 80 متحدثًا من قيادات الدولة والمنظمات الأممية والشركات العالمية والخبراء الدوليين،

ليتم تحويلها إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ وتسهم في زيادة تفعيل وتوطين التكنولوجيا المطورة بأيدي شبابنا نحو مجتمع أكثر إنتاجية وفعالية ورفاهية لكل فئاته وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بالصورة المثلي طبقاً لرؤية مصر 2030.

على هامش فعاليات الملتقى أعرب الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، عن سعادته بالمشاركة في ملتقى مجتمعي.تك، والذي يجمع أهم صناع القرار من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتقديم كل سبل التعاون من اجل التنمية المستدامة والارتقاء بمكانة مصر.

كما أكد أن شركة استرازينيكا تعمل دائمًا مع جميع شركاء النجاح لضمان وتحقيق أفضل النتائج لتحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وصرح الورداني بأن دور شركة استرازينيكا لا يقتصر على توفير الدواء، ولكن الاهتمام بتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمريض؛ بدايةً من الوعي والوقاية واتباع أنظمة صحية، إلى توفير أحدث العلاجات بحسب أحدث التوصيات العالمية للمريض المصري، وأيضًا متابعة المريض بعد أخذ العلاج وتوفير الرعاية والمتابعة المنزلية.

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وأوضح بعض الأمثلة للشركة لمفهوم الرعاية الشاملة ودور التكنولوجيا لخدمة المجتمع، مثل الكشف المبكر عن طريق الذكاء الاصطناعي (AI) لمرضي سرطان الرئة، بجانب الجهود في التوعية المجتمعية مع المركز القومي للأورام والذي يسهم في نسب شفاء أعلى لمرضى الأورام.

وفيما يخص توفير العلاجات الحديثة للمريض المصري أعلن إطلاق استرازينيكا حوالي 20 دواء جديدًا خلال الـ4 سنوات المقبلة فور الحصول على موافقات السلطات الصحية عليها.

كما أثنى على دور وزارة الصحة المصرية وهيئة الدواء غير المسبوق فيما يخص سرعة تسجيل العلاجات المبتكرة بمصر حاليًّا.

أما عن دور الرعاية المنزلية للمريض فهناك عدة مبادرات شراكات مختلفة، مثل تقديم خدمات التمريض المنزلي بجميع أنحاء الجمهورية لمرضي الأورام من خلال التطبيق الرقمي المحمول (حكيمة) كجزء من دعم المرضي وضمان استمرارية العلاج وخصوصًا وقت الأزمات الصحية والوباء الحالي.

وأيضًا نحن بصدد إطلاق مشروع كبير للصحة الرقمية لدعم المجتمع و المريض وهو تقديم الرعاية الصحية للمرضى عن بُعد من خلال توفير مجموعة من العيادات الإلكترونية (e-clinics) لمتابعة المرضي عن بُعد من خلال منصة آمنة على الإنترنت.

من جانبها أوضحت ڤيڤيان فكري، رئيس قطاع الاتصالات والمسئولية الاجتماعية بشركة استرازينيكا مصر، أن الشركة تحرص على المشاركة في الأحداث المهمة مثل ملتقى مجتمعي.تك، لمشاركة أهم برامج المسئولية الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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كما أضافت أن إستراتيجية الشركة تهتم بالدور المجتمعي بشكل كبير مثل برنامج صحة شباب مصر Young Health Program الذي يهدف إلى توعية الشباب للوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية عن طريق اتباع أساليب حياة أفضل، بالإضافة إلى رعايتها العديد من المبادرات الأخرى.

وعلى جانب آخر صرحت الدكتورة راندا رزق بأنه خلال الملتقى تم الإعلان عن الفائزين بجائزة “امتياز”– الجائزة العربية للتكنولوجيا لخدمة المجتمع، على مستوى العالم العربي،

حيث فازت شركة أسترازينيكا؛ لدورها الرائد في تنمية المجتمع المصري عن طريق برامجها المتعددة.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة هي جائزة سنوية لتحديد أفضل الممارسات التكنولوجية لخدمة المجتمع كمؤسسات أو مشروعات أو مديري المسئولية المجتمعية، وتسليط الضوء على تلك النماذج الناجحة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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