انطلاق ملتقى صناعة الإبداع تحت مسمى «الاقتصاد الإبداعي» 27 سبتمبر

انطلق ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit في نسخته الـ 14 تحت مسمى الاقتصاد الإبداعي، وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022.

ويعتبر ملتقى صناعة الابداع Creative Industry Summit، المنصة الأساسية والوحيدة للصناعة الإبداعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تحتفل بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، بمشاركة واسعة من مئات المتخصصين فى مجالات الصناعات الإبداعية وتجمع ضمن فعالياتها قادة الفكر ورجال الأعمال والمبتكرين في مختلف المجالات.

تم إطلاق ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit عام 2014 كأول منصة مصرية تستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، وعلى مدار السنوات السبع الماضية، نجح ملتقى صناعة الإبداع في جذب أكثر من 14,000 من الحضور و1,600 متحدثًا وأكثر من 55 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للعديد من الشركات فى مجال الابتكار لإلقاء أكثر من 420+ محاضرة و+84 حلقة نقاشية و10+ ورشة عمل.

ومن المتوقع ان يستضيف الملتقى هذا العام نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين فى تخصصاتهم، حيث تضمن عدد من المتحدثين بما في ذلك عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة ونورا توما نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر (EFE-Egypt) والمتحدث العالمي مارك أدامز، نائب أول للرئيس ورئيس قسم الابتكار في Vice Media وغيرها من الشخصيات الريادية والقيادية الهامة من مختلف التخصصات وستناقش الجلسات العديد من الموضوعات الحيوية في الاقتصاد الابداعي في أكثر من 25 مجال كالدعاية والاعلان وريادة الأعمال والفنون والتصميم والتصوير والتجارة الالكترونية وصناعة السينما والموسيقى وصناعة المحتوى وغيره الكثير.

مي سلامة : أول منصة متكاملة للإبداع تضم خبراء محليين وإقليميين فى أكثر من 25 مجال

ومن جانبها قالت مي سلامة، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداعCreative Industry Summit “نفخر بكوننا اول منصة متكاملة للإبداع، ونستمر في دورنا لريادة صناعة الابداع، وسيناقش هذا العام مفهوم جديد سيقدم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وهو الاقتصاد الإبداعي، لنحتفي بدور الابتكار والابداع في شتي مجالات الاقتصاد”.

أضافت سلامة: “ستقدم النسخة الرابعة عشر عدد من الجلسات الهامة وورش العمل التي ستناقش عدة موضوعات هامة مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين في أكثر من 25 مجال كما سيسلط الملتقى الضوء على قصص نجاح استثنائية في مختلف الصناعات الإبداعية ، وخلق منصة مفتوحة للجمهور للتعلم من المشاريع الملهمة والأفكار الإبداعية وخلق شبكة تواصل مع أقرانهم في أي صناعة، وذلك بهدف الارتقاء بالصناعة في مصر”.

جدير بالذكر أن ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit انطلق عام 2014 ولأكثر من 8 أعوام، استطاع الملتقى إثراء الفكر الإبداعى للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعي خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية في مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها في تنمية أعمالهم.