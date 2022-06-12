انطلاق معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC’22» غدًا

تنطلق غداً الإثنين 13 يونيو 2022، فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني “CAISEC’22″، تحت عنوان “الأمن السيبراني وقت الأزمات” برعاية وكل من وزراء “التموين والتجارة الداخلية” و”التعليم العالي” و”الصحة” و”المالية” و”النقل” و”الطيران المدني” و”الإنتاج الحربي”، وبدعم من وزارات يشارك ممثلوهم في المؤتمر مثل الكهرباء والبترول وغيرهما.

وعلى مدار يومين متتاليين يناقش مؤتمر الأمن السيبراني “CAISEC22″، مجموعة من القضايا الأكثر أهمية من خلال لقاءات وجلسات تفاعلية بين المؤسسات الحكومية والشركات المصرية والعالمية الرائدة في أمن المعلومات، حيث يستهل المؤتمر جلساته بملف الجيل الخامس من الحروب وهو الحرب السيبرانية في محاضرة متخصصة لاول مرة يلقيها ممثل عن القوات المسلحة المصرية.

ثم يناقش المؤتمر الأمن السيبراني والمرونة الإلكترونية، يلي ذلك جلسة عن الأمن السيبراني والخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.

ويخصص المؤتمر جلسة للتباحث فيما يخص حماية الأصول العينية باستخدام خطط الأمن السيبراني ، بالإضافة إلى جلسة أخرى لمناقشة بناء وتأمين أنظمة البنية التحتية الحيوية، وأخرى تفتح ملف الحاجة إلى تشييد مركز عمليات الأمن، وعلى مدار يومين من التباحث المشترك بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص يناقش المؤتمر أيضاً تحليل الأمن السيبرانى والحلول السحابية وكيفية إدارة مخاطر سلسلة التوريد للأمن السيبراني.

وبتسليط الضوء على مزيد من تفاصيل حماية البنية التحتية للاتصالات، تناقش إحدى جلسات مؤتمر “CAISEC22” تأمين البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص جلسة لمواجهة حوادث الإنترنت والعلوم الجنائية الرقمية، ليختتم المؤتمر فعالياته بالتباحث حول دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في توقع الهجمات الإلكترونية والتصدي لها.

يأتى كل ذلك من خلال نخبة متخصصة من خبراء أمن المعلومات وحماية البيانات من الحكومة المصرية وكبرى الشركات العالمية الرائدة في مختلف التخصصات يصب عددهم إلى أكثر من 80 متحدثا خلال اليومين أمام حضور يزيد عن 1500 من المهتمين بقضايا أمن المعلومات والأمن السيبراني.

وإلى جانب انعقاد جلسات المؤتمر يقام معرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’22، لاستعراض أحدث ما توصلت إليها الشركات المصرية والعالمية في مجالات حماية البيانات والأمن السيبرانى وما تقدمه من خدمات مستحدثة لمختلف القطاعات، مع تقديم خدمات الاستشارات والمشورة والدعم الذي دائماً ما تبحث عنه شركات القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة كافة.

ويأتي الدعم بالمشاركة والرعاية من شركات عملاقة مثل: دل تكنولوجيز ومجموعة بنية وإى فاينانس وشركات مايكروسوفت وسيسكو وهواوي وانتل واورنج والبنك التجاري الدولي وشركات ستار لينك وسايشيلد وفي إم وير وكاسبرسكي واكسكلوسيف نتوركس وبروف بوينت وسايبر فورس وسيتريكس وألكان تليكوم وفيكسد جروب وبرق ولوجريثم وفيس بوينت وفيكتوري لينك وتاليس ونت سكاوت وانومالي وتوب تك.