انطلاق معرض مصر للطاقة بحضور 200 عارض لمناقشة إستراتيجية تنوع مصادر الكهرباء

انطلق معرض مصر للطاقة 2023، بالتزامن مع معرض فايريكس مصر، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، وبدعم من وزارة الإنتاج الحربي.

وافتتح المعرض كل من الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وراما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر.

وقال مسئولو معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر، في عام 2023، تقف مصر على أعتاب تحول ملحوظ في قطاعي الطاقة وسلامة الحرائق. فهي تحدد نغمة تحول الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا من خلال مبادرات لتسريع انتقال الطاقة والوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.

الزخم يتزايد، بدعم من ثلاث وزارات، مما يؤكد الأهمية الهائلة لمهمتنا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. نحن لا نستضيف معرضا فقط، بل نطلق التقدم، نساهم في النمو الاقتصادي، ونعالج التحديات الواقعية بحلول واقعية.”

وناقش السفير هشام بدر، في المؤتمر المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية قائلا: “هذه مبادرة غير مسبوقة تقدم حلولاً ملموسة لقضايا تغير المناخ الملحة التي نواجهها. تتوافق المبادرة تماما مع طموحات مصر في مجال الطاقة. إنها بمثابة حافز للتغيير ولسد الفجوة المالية في مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة بتوجيه الموارد نحو المساعي المبتكرة والصديقة للبيئة. إنها تمكن مصر من تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة.”

ركز اليوم الأول من معرض مصر للطاقة 2023 على ثلاثة مواضيع رئيسية بما في ذلك: الطاقة النظيفة، ومبادرات الحياد الكربوني، والهيدروجين الأخضر.

ناقش المتحدثون تقدم مصر في استراتيجيتها المتنوعة للطاقة النظيفة، والتزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، والتحديات والفرص لتلبية الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر والأمونيا. سلطت المناقشات الضوء على التزام مصر بمستقبل طاقة نظيف ومستدام.

خلال جلسة نقاش حول تقدم مصر في عملية انتقال الطاقة، قاد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، محادثة بين اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، والتي سلطت الضوء على مبادرات الحكومة التي تستثمر في مشاريع تركز على كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة البديلة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

جذب الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 11000 من المتخصصين في مجال الطاقة وسلامة الحرائق من أكثر من 90 دولة، ويضم الحدث أكثر من 200 عارض يعرضون أحدث تقنيات الطاقة والحلول في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل والتوزيع وتوليد الطاقة والحلول الذكية.