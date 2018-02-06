انطلاق معرض فيرنكس للأثاث بمشاركة 200 مصنع.. الخميس

المعرض يشهد لأول مرة تحول شركات من الاستيراد للتصنيع تحقيقا لاتجاه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى

توقعات بوصول عدد الزائرين لـأكثر من 200 ألف



محمد ريحان وأحمد اللاهونى

تنطلق فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات “فيرنكس أند زى هوم ” بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة 8 – 11 فبراير الحالى، والذى تنظمه غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للأثاث، بالتعاون مع الشركه الدولية للمؤتمرات والمعارض، ويقام على مساحة 40 ألف متر مربع بحضور 200 شركة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث، وتتم استضافة 220 مشتريا دوليا فى المعرض.

قال المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، فى تصريحات صحفية اليوم: إن معرض” فيرنكس أند زى هوم” يعد من أكبر وأهم التجمعات لصناع الأثاث المصريين على المستوى المحلى والإقليمي، حيث تم التعاقد مع أكبر المصممين فى العالم من بينهم المصمم الإيطالى “جوليو كابيلليني” والذى يمتلك شركة “كابيللينى”، وهى واحدة من أكثر الشركات المتخصصة فى التصميمات والابتكارات بالعالم، لتصميم المعرض.

كما سيشهد وجود بعثة مشترين أجانب تضم ما يزيد على 220 مشتريا دوليا، من 35 دولة حول العالم، من أفريقيا، والدول العربية، وأوروبا، وأمريكا، وآسيا، حتى يتسنى لهم التعرف على جودة المنتجات المصرية عن قرب، وكذلك زيارة أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية، حيث يقتصر العارضين بالمعرض على الشركات المصنعة محليًا، وإبرام التعاقدات التصديرية.

وأوضح “حلمى” أن الشركات العارضة بالمعرض تصل إلى أكثر من 200 مصنع مصري، ومصدر للأثاث والمفروشات، وكافة مستلزمات الديكور، من إضاءة وإكسسوارات، وأرضيات وخلافه، كما سيشهد لأول مرة وجود شركات مصرية عارضة تحولت من الاستيراد للتصنيع ؛ نتيجة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى دعم وتحفيز الصناعة المصرية، حيث شهدت الواردات تراجعا بنحو 30% طبقا للأرقام الرسمية.

كما يشارك بالمعرض شركات من جميع محافظات مصر تشمل، القاهرة، ودمياط، والإسكندرية، وأسيوط، والإسماعلية، وغيرها من المحافظات، سواء كانت المصانع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.



وأكد عبده شولح نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، أن المعرض يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية، علاوة على إتاحة الفرصة لمشاركة صغار المصنعين، وعرض منتجاتهم، جنبًا الى جنب الشركات الكبري، وذلك للتعرف بطريقة عملية على الآليات الحديثة للمشاركة بالمعارض الدولية، لاكتساب الخبرات فى طريقة عرض المنتجات فى الأجنحة المخصصة لهم، وكذلك صقل مهاراتهم البيعية لجذب العملاء المحليين والمستوردين الأجانب.

وأكد على البدرى عضو مجلس إدارة الغرفة أن المعرض سيشهد تقديم تخفيضات وخصومات حقيقية على كافة المنتجات من قبل الشركات، كما ستنظم العديد من الندوات المتخصصة فى صناعة الأثاث، وكذلك مسابقة التصميم التى يتنافس عليها العديد من صغار المصممين المصريين، والتى سيتم الإعلان عن نتائح المسابقة خلال أول أيام المعرض.

وتوقع “حلمى ” أن يصل عدد الزائرين خلال أيام المعرض إلى أكثر من 200 ألف.