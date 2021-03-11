انطلاق معرض « فى إكسبوس» الافتراضي للعقارات نهاية الشهر

تستعد مجموعة في إكسبوس” V-expos ” لإطلاق النسخة الافتراضية الثانية من معرض فى إكسبوس ” V-Estate expo” للعقارات، نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، كشف أحمد بركات المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ” V-expos” أن التوجه للمعارض الافتراضية اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر أصبحت من أهم الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط

وأضاف بركات، أنه بفضل ما اتبعته مصر من برنامج إصلاح اقتصادي ساهم بشكل ملحوظ في استمرار العمل الممنهج في إنشاء المدن الجديدة في أغلب محافظات الدولة، ومنها المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، رغم حالة الانكماش الاقتصادي التي يعاني منها أغلب دول العالم، بالإضافة إلي دعم الدولة للتحول الرقمي في كافة المجالات ومنها تنظيم المعارض.

المعرض يتيح الفرصة لدعم القطاع العقاري بكفاءة عالية

وسيتيح هذا الحدث الفرصة للعمل عن كثب في دعم القطاع العقاري بكفاءة عالية، استفادةً من الثورة التكنولوجية الكبيرة في عالم الاتصالات، في ظل التوجه الحكومي نحو الابتكار في رقمنة القطاعات وتقديم الخدمات العامة بشكل يسير وتقليل الاختلاط والزحام بين المواطنين.

ومن المنتظر أن تؤكد جلسات المعرض على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع ما تشهده البلاد من طفرة عمرانية ضخمة، كذلك التركيز على الاتجاهات والفرص الناشئة في قطاع العقارات والتحديات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر عليه.

على جانب آخر، أكد سامح ثابت رئيس مجلس إدارة “جراند تكنولوجي” أن المعرض يضم كبرى الشركات المصرية والعالمية.

وأضاف، أن أهمية المشاركة المجانية فيه تكمن في التعرف على كافة العروض المقدمة وإبرام الصفقات بشكل مباشر مع الشركات بطريقة سهلة وآمنة في الوقت ذاته، دون أن يتكبد المواطنون عناء المشوار.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الافتراضية الثانية من المعرض، ندوات رقمية وجلسات تواصل سريع بمشاركة أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال التطوير العقاري من مصر والعالم.

وضمن جدول أعمال المعرض المزدحم، مقابلات مع المتحدثين الرئيسيين وممثلي عن الشركات العارضة وخبراء في القطاع، عبر شبكة الإنترنت، على مدار يومين، لمناقشة عدد من المواضيع المهمة مثل: سبل دفع القطاع العقاري نحو الأفضل والاستفادة من الفرص والإستراتيجيات التي تنتهجها الدولة في التوسع الأفقي والمدن الذكية وجلسات أخرى سيعلن عنها في القريب.

ويقام “V-Estate expo” من الأحد 21 حتى الثلاثاء 23 مارس 2021، بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين، من بينهم إعمار، نيو جيزة، سوديك، درة، مراكز، إنرشيا، الشرقيون للتنمية العقارية، ومعمار المرشدي، تبارك، إبداع للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الشركات العقارية الكبرى.