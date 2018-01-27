انطلاق معرض فروت لوجستيكا بمشاركة 200 شركة مصرية

الصاوي أحمدينطلق معرض "فروت لوجستيكا" المتخصص في الخضراوات والفاكهة ببرلين عاصمة ألمانيا خلال يوم 7، 8، 9 من فبراير، وهو أكبر تجمع عالمي لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية.تشارك مصر في المعرض بأكثر من 200 شركة منتجة ومصدرة لجميع المحاصيل الزراعية والفواكه والموالح في مصر، بدلًا من 90 شركة في 2016 و

الصاوي أحمد



ينطلق معرض “فروت لوجستيكا” المتخصص في الخضراوات والفاكهة ببرلين عاصمة ألمانيا خلال يوم 7، 8، 9 من فبراير، وهو أكبر تجمع عالمي لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية.

تشارك مصر في المعرض بأكثر من 200 شركة منتجة ومصدرة لجميع المحاصيل الزراعية والفواكه والموالح في مصر، بدلًا من 90 شركة في 2016 و140 شركة في 2017، وتمثل هذه الشركات كبرى الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع الذي يمثل نحو 5 مليارات دولار تقريباً من الدخل القومى لمصر.



وتعد المشاركة المصرية هي الأكبر في تاريخ مشاركة الشركات المحلية في هذا المحفل الضخم للمصدرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيه 2800 عارض علي الأقل، يمثلون 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويزوره 65 ألف زائر من 137 دولة.



وكشف محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية “هيا” أن هناك زيادة في حجم المشاركة المصرية في المرض بنسبة 20-30 % مقارنة مع العام الماضي، مشيرًا إلي أن هذة المعارض هي أفضل وسيلة لتسويق وبيع المنتجات والتعريف بالمنتجات المصرية.



ولفت “البلتاجي” أن هذا المعارض يشارك فيه كل دول العالم الرئدة زراعيًا مثل هولندا وإسبانيا ودول أوربية ومن أمريكا الآتينية ومن دول آسيا.