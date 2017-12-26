انطلاق معرض فارمسي إكسبو 2018.. خلال مارس

المال - خاصتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من معرض "فارمسي إكسبو" -التجمع الأكبر للصيادلة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا- الذي تنظمه شركة "ماستر بزنس جروب"، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2018، بفندق فيرمونت هليوبوليس القاهرة، بمشاركة كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، فضلًا عن عدد من

المال – خاص

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من معرض “فارمسي إكسبو” -التجمع الأكبر للصيادلة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا- الذي تنظمه شركة “ماستر بزنس جروب”، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2018، بفندق فيرمونت هليوبوليس القاهرة، بمشاركة كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، فضلًا عن عدد من الهيئات العلمية ذات العلاقة بقطاع الصيدلة.

ويعد المعرض بمثابة الملتقى الأهم لكافة المهتمين بصناعة الدواء ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية فى الدول العربية والأفريقية.

واستقبل المعرض آلاف الزائرين فى دورتيه السابقتين، ما دفع الشركة المنظمة إلى تكثيف الدعاية للحدث خارجيًا، دعمًا لسياحة المعارض التي تحظى باهتمام بالغ على المستويين الرسمي والخاص، كإحدى الركائز الهامة في تنمية الاقتصاد المصرى.

وفي نفس السياق، تقوم كافة مكاتب التمثيل التجاري المصري بالتنسيق مع الشركة المنظمة – بجهد كبير فى الدعاية للحدث فى كافة دول العالم، من خلال التواصل مع الجهات المعنية المختلفة بما في ذلك الغرف التجارية والنقابات المعنية، ووردت بالفعل ردود تؤكد اهتمام عدة دول بالحدث والرغبة فى الحضور سواء كزائرين أو للتعاقد مع الشركات العارضة، ما يدعم المجهودات المبذولة لاستعادة مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي والهام.

جدير بالذكر أن معرض فارمسى إكسبو، في دورته الماضية، شهد مشاركة 96 عارضاً، قاموا بعرض ما يربو على ألف ماركة عالمية و900 ماركة مصرية، تضم بينها أهم سلاسل الصيدليات برعاية كل من وزارتي التجارة والصناعة والإنتاج الحربي، الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لمجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، واستقبل ما يزيد عن 7 آلاف زائر من الصيادلة وذوي العلاقة بالحقل الصيدلي.