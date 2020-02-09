انطلاق معرض «سيتي سكيب» مارس المقبل بمشاركة 60 شركة تطوير عقاري

أعلنت إنفورما ماركيتس المنظمة لمحفظة معارض ” سيتي سكيب “، عن إطلاق الدورة الجديدة للمعرض في الفترة بين 18 إلى 21 مارس المقبل ، بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية والخبراء في القطاع لتسليط الضوء على مجموعة الفرص والتحديات الراهنة التي تواجه السوق العقارية بعد استعادة نشاطها.

ويأتي انعقاد الدورة الجديدة لـ ” سيتي سكيب مصر 2020 ” في ظل انتعاش السوق العقارية المصرية وعودة الرغبة الشرائية للقطاع حيث تشير بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن القطاع العقاري حقق قيمة استثمارية وصلت إلى 23.3 مليار جنيه مصري في عام 2018.

وتوقع خبراء القطاع استمرار النمو به وزيادة في حجم الطلب على الشراء مع استكمال عمليات البناء لـ 700 ألف وحدة قيد التطوير بحلول يونيو 2020.

من معض سيتي سكيب 2019

ويشارك في ” سيتي سكيب مصر 2020 ” التي يستضيفها مركز مصر للمعارض الدولية مجموعة تزيد على 60 شركة عارضة محلية ودولية من بينها ” الفطيم ” و” أوراسكوم ” و” سيتي إيدج ” و” هايد بارك ” و” بالم هيلز ” و” إمكان مصر ” و” مصر إيطاليا ” بهدف استعراض أحدث مشاريع التطوير العقاري التي تم إطلاقها مؤخراً بالدولة.

وفي ذات السياق، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية “إنفورما”: “نلاحظ وجود مؤشرات واعدة تبشر بعودة انتعاش القطاع العقاري المصري. وتأتي هذه الأرقام بالتوازي مع التشجيع والترحيب الذي تلقاه شركات التطوير العقاري ومتخصصي القطاع في مصر، حيث يتطلع الكثيرون منهم للاستفادة من هذا التوجّه التصاعدي في عام 2020”.

منصة حوارية لخبراء السوق العقارية

وتشمل فعاليات المعرض لهذا العام انعقاد مؤتمر سيتي سكيب مصر تحت شعار ” تحقيق المستقبل يبدأ الآن ” في فندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا ، ويسبق انطلاقة المعرض خلال يومي 16 و 17 مارس 2020.

ويشارك في المؤتمر عدد من خبراء القطاع والمتحدثين والمختصين، و تشهد أجندة اليوم الأول تحليل توجهات الاقتصاد العالمي، ومناقشة مدى أهميتها وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

فيما تسلط فعاليات اليوم الثاني الضوء على العوامل الهامة للنمو في السوق العقارية بمصر، وما ينبغي على صنّاع القرار القيام به لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض مئات الوفود والخبراء المتخصصين في القطاع العقاري على مدار اليومين من داخل وخارج مصر، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري.

ويشارك المتحدثون رؤاهم ومعارفهم حول موضوعات ذات صلة مثل تطور السوق العقارية الدولية.

جوائز سيتي سكيب مصر

ويقام حفل توزيع جوائز سيتي سكيب مصر في مجال التطوير العقاري يوم 17 مارس في فندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا، لتكريم أفضل المشاريع المستقبلية والقائمة في 20 فئة مختلفة و إبراز مدى تميّز مشاريع التطوير العقاري والمعماري المحلية.

صور لجوائز سيتى سكيب

ويتم توسيع فئات الجوائز لتتضمن ” أفضل مشروع من حيث الإعلام والاتصالات “، و” أفضل تقنيات في القطاع العقاري ” و” أماكن السكن بأسعار معقولة “.

وتأتي هذه الفئات استكمالاً لجوائز مشاريع “التجاري والصناعي ” و”الترفيه والضيافة ” و”المجتمعي والثقافي والسياحي” و”السكني المنخفض إلى متوسط الارتفاع” و”السكني المتوسط إلى عالي الارتفاع”، إضافة إلى جائزة “التجزئة‘ و”المخطط الرئيسي” و”الاستدامة”.