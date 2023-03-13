انطلاق معرض «ديارنا للحرف اليدوية» للعام الثالث بمشاركة 400 عارض

استضاف كايرو فستيفال سيتي مول، معرض “ديارنا” للحرف اليدوية للعام الثالث على التوالي، والذي يستهدف الترويج للمنتجات المصرية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والوزير اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

كما حضر الوزير اللواء محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وماركو إليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية.

وحظي المعرض هذا العام بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، والمبادرة الرائدة لبنك الإسكندرية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات “إبداع من مصر”، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية – مما ساعد علي توفير فرصة لدعم العارضين والحرفيين لإبراز مواهبهم والمساهمة في تعزيز قدراتهم والمنتجات في مجال الحرف اليدوية في جميع أنحاء مصر الذي استمر من 23 فبراير إلى 11 مارس.

ويعد معرض ديارنا للحرف اليدوية منذ إنشائه في عام 1964، من أقدم وأعرق المعارض لدعم الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التقليدية من الانقراض، كما يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية، بالإضافة إلى ذلك يلعب المعرض دورًا مهمًا في دعم صناعة الحرف اليدوية في مصر من خلال الترويج للمنتجات اليدوية ومواهب الحرفيون ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في جميع أنحاء البلاد.

كما ضم معرض ديارنا، 400 عارض وركز على زيادة الاستقلال الاقتصادي بين ذوي الاحتياجات الخاصة.

واحتفل المعرض أيضًا بالمواهب المحلية ونشر الوعي حول المبادرات البيئية – لتعزيز جهود كايرو فستيفال سيتي مول في المسئولية المجتمعية.

جاء المعرض هذا العام تحت شعار “اللي بني مصر كان في الأصل حرفي” لعرض المنتجات الفنية والحرفية الفريدة من واحة سيوة والحرفيين اللاجئين، كما شهد وجود عدد من المنظمات الصديقة للبيئة التي تدعم هذه الجهود.

من جانبها ، قالت هبة عبد الله، رئيس قسم التسويق في كايرو فستيفال سيتي مول: “نلتزم في كايرو فستيفال سيتي مول بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الهادفة في المناطق التي نعمل فيها ونهدف إلى تسليط الضوء على المواهب المصرية ودعمهم بالموارد اللازمة للتنمية والتطور على الصعيد المهني”.

وأعربت عن تقديرها للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لجهودها الدائمة في تنشيط الحرف اليدوية والتراث الثقافي الغني في مصر.