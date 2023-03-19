انطلاق معرض دولى للتكنولوجيا الطبية 23 مارس فى كوريا

ينطلق معرض الصحة والطب “ميديكال كوريا 2023” للتكنولوجيا الطبية الممتازة خلال يومي 23 و24 مارس، بحسب وكالة يونهاب.

قالت وزارة الصحة فى كوريا الجنوبية إنها ستعقد الحدث تحت شعار “رحلة من أجل حياة يومية أفضل ومستقبل أفضل” في كويكس في سول.

ومن المتوقع أن يشارك في الحدث عدد كبير من مسؤولي الوكالات الصحية والطبية المحلية والأجنبية والمنظمات ذات الصلة، ورجال الأعمال في المجال الطبي الدولي، والعاملين في المجال الطبي، والمشترين الأجانب.

وقام النائب الثاني لوزير الصحة “بارك مين-سو” بزيارة تفقدية إلى مركز أسان الطبي في سول قبل افتتاح الحدث.

ويجذب مركز أسان الطبي أكثر من 5 آلاف مريض أجنبي سنويا بعد تسجيله كمؤسسة طبية تجذب المرضى الأجانب في عام 2009.

وتولى تدريب 111 طبيبا من منطقة الشرق الأوسط حتى الآن بعد أن أبرم اتفاقية لتدريب مدفوع الأجر مع المملكة العربية السعودية والكويت وغيرهما في عام 2014.

وتعهد “بارك” بتقديم الدعم السياسي باستمرار لتعريف العالم بالرعاية الطبية الكورية عالية المستوى ووضع أساس لثقة المرضى الأجانب بالرعاية الطبية الكورية.