انطلاق معرض جرو اكسبو طنطا في مايو المقبل

الصاوي أحمدانطلق معرض جرو اكسبو طنطا 2018 والذي سيقام بأرض استاد طنطا الرياضي في الفترة من 3 إلى 5 مايو 2018 على مساحة 6 آلاف متر وبمشاركة أكثر من ٦٠ شركة متخصصة في القطاع البيطري والزراعي، خاصة الشركات المتخصصة في صناعة الإعلاف والأدوية البيطرية والمعدات ومستلزمات المزارع ومصانع المطهرات.وذلك ب

الصاوي أحمد

انطلق معرض جرو اكسبو طنطا 2018 والذي سيقام بأرض استاد طنطا الرياضي في الفترة من 3 إلى 5 مايو 2018 على مساحة 6 آلاف متر وبمشاركة أكثر من ٦٠ شركة متخصصة في القطاع البيطري والزراعي، خاصة الشركات المتخصصة في صناعة الإعلاف والأدوية البيطرية والمعدات ومستلزمات المزارع ومصانع المطهرات.

وذلك برعاية الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة والحيوانية، والدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وبحضور اللواء علي ضيف محافظ الغربية، ود عبدالمنعم شهاب عضو مجلس النواب.

وصرح المهندس محمد يسن الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض شركة “جروميديا” بأن أهمية المعارض في أنها تعمل على تمكين الشركات العارضة من الاتصال بالموزعين والتعاقد مع الوكلاء والمستوردين وغيرهم.

وأشار “الديب” أن المعرض يستهدف توسيع وتعميق اتصالاتهم بالأسواق القائمة والبحث عن موزعين جدد يغطون مواقع غير مغطاه كما يتيح الفرصة لأصحاب الشركات لجمع المعلومات المفيدة عن أحوال المنافسين واختبار مدى تقبل الجمهور لبعض المنتجات الجديدة والحالية، بالإضافة إلى دور المعرض في فتح قنوات جديدة أمام المربيين للتعرف عن قرب على السلع والخدمات التي تقدمها لهم الشركات العارضة من خلال المعرض، ويعزز المعرض المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية المشاركة للاهتمام بجودة الإنتاج وتخفيض التكاليف.