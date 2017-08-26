انطلاق معرض تحيا القدس بالمتحف الفلسطيني

خالد بدر الدينيقدم معرض "تحيا القدس"، الذى فتح أبوابه، اليوم السبت، للصحفيين وعدد خاص من المدعوّين لمشاهدة الأعمال المعروضة في المتحف الفلسطيني قبل افتتاحه، غدًا الأحد، أمام الجمهور- فرصة لكل من يريد التعرف على أوضاع مدينة القدس السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة كبيرة من الأ

خالد بدر الدين

يقدم معرض “تحيا القدس”، الذى فتح أبوابه، اليوم السبت، للصحفيين وعدد خاص من المدعوّين لمشاهدة الأعمال المعروضة في المتحف الفلسطيني قبل افتتاحه، غدًا الأحد، أمام الجمهور- فرصة لكل من يريد التعرف على أوضاع مدينة القدس السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية شارك فيها 48 فنانًا فلسطينيًّا وعربيًّا وأجنبيًّا.





ذكرت وكالة رويترز أن معرض “تحيا القدس”- الذي أقيم بدعم من عدد من المؤسسات المحلية والأشخاص- سوف يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، ويسعى لاستكشاف مدينة القدس باعتبارها رمزًا ونموذجًا شهد نهضة العولمة وآثارها وقيودها في مدينة القدس وانهيارها، ويحاول إيجاد أجوبة من أجل استلهام مستقبل أفضل للقدس قبل نقله للعرض في أماكن أخرى لم يحددها.

وجاء فى بيان للمتحف الفلسطيني الذى تم افتتاحه في مايو من العام الماضي، أن المعرض يوضح ظهور العولمة من خلال عدد كبير من المواد السمعية والبصرية، كما يتضمن 18 عملًا فنيًّا من أنحاء العالم مجهزة بصفة خاصة لتثبيتها في حدائق المتحف الفلسطينى ومساحاته الخارجية.

ويقع المتحف الفلسطيني الذى يشهد حاليًّا المعرض الأول له فوق تلة قريبة من جامعة بيرزيت على مساحة 40 “دونم”، وقُدرت تكلفته بحوالى 28 مليون دولار، وتم تصميمه ليكون علامة معمارية ذات طابع حديث يمتزج بناؤه مع المدرجات الطبيعية المتتالية التي صنعها المزارعون الفلسطينيون منذ القدم لجعل أراضيهم الجبلية أكثر تماسكًا وإنتاجًا وأكثر قدرة على حفظ الماء.

واختار القائمون على المعرض استغلال كل مساحاته الداخلية والخارجية لعرض الأعمال الفنية، بل إن أحد الأعمال وضع في قرية أبو شيخدم المجاورة، ويمكن النظر إليه من خلال تلسكوب مثبت في حديقة المتحف.

وقال الفنان خالد حوراني، أحد الفنانين المشاركين في المعرض، صاحب فكرة وضع اللوحة الفنية في القرية المجاورة، لـ”رويترز”: أردت أن يكون محيط المتحف وهذا المنظر الجميل للقرى الفلسطينية والساحل جزءًا من المعرض”.

وأضاف: “اخترت مقطع بوصلة لا تشير إلى القدس من قصيدة مظفر النواب وكتبتها على قطعة كبيرة من سيراميك الخليل بارتفاع متر، وعرض ثلاثة أمتار كأنها مستوحاة من زخارف قبة الصخرة”.

وأوضح حوراني أنه لم يكمل الجملة الأصلية وهي (بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة) في العمل “حتى أترك مساحة للناس كي تفكر وأنا أتفق أن الوضع الحالي هو بوصلة لا تشير إلى القدس ومن مهمة الفن نقد الوضع السياسي ونقد المؤسسات ونقد أنفسنا”.