انطلاق معرض «المنتقى العقاري» 9 مارس المقبل

يضم مجموعة من المشروعات في المناطق المختلفة بالعاصمة الإدارية والقاهرة

تنطلق فعاليات الدورة 38 من معرض المنتقى العقاري خلال الفترة من 9 – 12 مارس المقبل، وذلك بمشاركة عدد من الشركات العقارية، لعرض أحدث مشروعاتها السكنية والإدارية والتجارية والسياحية بمناطق مختلفة فى مصر ومن المقرر تنظيم المعرض بالقرية الذكية.

يتزامن مع دعم الدولة والقيادة السياسية لمختلف القطاعات الاستثمارية

قال إراهيم الشواربي، رئيس شركة زوم إكسبو المنظمة للمعرض، إن معرض المنتقي العقاري في دورته 38 ينطلق بأفكار جديدة ومختلفة، ويتزامن مع دعم الدولة والقيادة السياسية لمختلف القطاعات الاستثمارية وعلى رأسها السوق العقارية.

وأضاف أن معرض المنتقي العقاري جاء تضامنا مع ما تشهده مصر من نقلة عمرانية جديدة مع تدشين 14 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمه الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها.

وأكد الشواربي على أن تدشين تلك المدن يفتح الباب لإقامة المزيد من المشروعات وضخ استثمارات جديدة بالسوق.

وأضاف أن المعرض يقام بمشاركة عدد من الشركات العقارية وعلى رأسهم مجموعة أفرولاند ونيفادا العقارية وديماند ونيواركان العقارية، ويضم المعرض كل أشكال العقار من شقق سكنية وفيلات وأيضا مباني تجارية وإدارية وذلك، إضافة للشاليهات والفيلات السياحية وأفكارجديده للاستثمار والتطوير الزراعي.

يضم مجموعة من المشروعات في المناطق المختلفة بالعاصمة الإدارية والقاهرة

وأشار إلي أن المعرض يضم مجموعة من المشروعات في المناطق المختلفة بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر والسادس من أكتوبر والشيخ زايد.

ولفت إلي أن معرض المنتقي العقاري يضم مشروعات بمناطق سياحية مختلفة بمرسي مطروح والساحل الشمالي والعين السخنة ورأس سدر، إضافة للمشروعات الزراعية في أماكن مختلفة في وادي النطرون والمنيا وغيرها من المشروعات الأخري.