انطلاق معرض المركبات الهيدروجينية الدولى غدا الأربعاء فى كوريا

تستضيف كوريا الجنوبية معرضًا للسيارات التي تعمل بالهيدروجين غدا الأربعاء لعرض أحدث التقنيات في المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs) والترام، ومناقشة الاتجاهات الرئيسية في اقتصاد الهيدروجين، حسبما أفاد منظم المعرض ، وفقا لوكالة يونهاب.

المعرض يعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر

ويقام معرض H2 Mobility + Energy في مركز كوريا الدولي للمعارض والمؤتمرات في مدينة جويانج، شمال سول، خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 150 شركة ومؤسسة بحثية من 12 دولة، وفقًا لاتحاد مصنعي السيارات الكوري.

والمعرض ثاني معرض رئيسي لصناعة الهيدروجين في البلاد بعد المعرض الأول العام الماضي.

وظهر الهيدروجين كبديل للوقود الأحفوري لأنه يمكن أن يقدم حلولًا في مجالات تتراوح من النقل إلى تخزين الطاقة وهو ركيزة مهمة في خطة الحكومة للتخلص من الكربون بحلول عام 2050 وتطوير صناعات الطاقة المتجددة.

ولتبني تحول الطاقة العالمي، أعلنت الشركات الكورية في صناعة السيارات والكيماويات والصلب مؤخرًا عن خرائط طريق لأعمال الهيدروجين لتعزيز الطلب وتعزيز محركات النمو الجديدة.

شركات كورية عملاقة تتعهد باستثمار 37 مليار دولار فى صناعة الهيدروجين

وتعهدت مجموعات الأعمال العملاقة الكورية، بما في ذلك مجموعة هيونداي موتور وإس كيه وبوسكو وهانهوا وهيوسونج، باستثمار أكثر من 43 تريليون وون (37.1 مليار دولار) حتى عام 2030 لإنشاء سلسلة قيمة شاملة للهيدروجين والاقتراب من أهدافها الخالية من الانبعاثات.

ومن بينها، تخطط مجموعة هيونداي موتور، أكبر شركة لمركبات الهيدروجين في البلاد، لعرض سياراتها الجديدة التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV)، وستقدم الشركات التابعة لها، بما في ذلك هيونداي موبيس وهيونداي روتيم، أنظمة خلايا وقود جديدة وعربات ترام كهربائية بخلايا الوقود.

وتعمل سيارات FCEV بهيدروجين مضغوط وتنتج الكهرباء عن طريق صهرها كيميائيًا بالأكسجين في كومة وقود.

كما ستشارك الشركات التابعة لمجموعة بوسكو في حدث هذا العام وتشارك في مخطط الهيدروجين الخاص بها.

الحكومة الكورية تعلن عن خطط لتوسيع الدعم للمركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين

ولدعم مبادرة القطاع الخاص، أعلنت الحكومة الكورية عن خطط لتوسيع الدعم للمركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين، وتخفيف اللوائح على محطات الشحن وتوسيع البنية التحتية ذات الصلة.

يشار إلى أن هيونداي موتور تصدرت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في الفترة من يناير إلى يوليو ، حسبما ذكرت شركة لأبحاث السوق.

هيونداي تبيع 5,300 وحدة من المركبات التي تعمل بالهيدروجين في الأشهر السبعة الأولى

وباعت هيونداي إجمالي 5,300 وحدة من المركبات التي تعمل بالهيدروجين في الأشهر السبعة الأولى ، متفوقة على شركة تويوتا موتور وشركة هوندا موتور، اللتين باعتا 4100 و200 وحدة على التوالي خلال نفس الفترة ، وفقًا لوكالة SNE للأبحاث.

وقالت إن مبيعات سيارات هيونداي الهيدروجينية قفزت بنسبة 44% في فترة السبعة أشهر من 3,600 وحدة قبل عام ، بينما قفزت تويوتا ثماني مرات من 500 وحدة.

وتتنافس سيارة الهيدروجين “نيكسو” Nexo لهيونداي بشكل أساسي مع ” ميراي ” من شركة تويوتا في السوق العالمية.

وباعت هيونداي وتويوتا وهوندا وغيرها 10,300 سيارة هيدروجين مجتمعة من يناير إلى يوليو ، أي أكثر من ضعف عدد السيارات المبيعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 4,900 وحدة.