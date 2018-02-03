انطلاق معرض الفرانشيز المصرى بالرياض.. بعد غد

محمد سالم تنطلق فعاليات الجناح المصرى للفرانشيز جيت المشارك فى المعرض السعودى الدولى للامتياز التجارى الأول تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الفترة من 5-7 فبراير بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بالمملكة العربية السعودية. قالت الدكتورة هيا السنيدى عضو البرنامج…

محمد سالم

تنطلق فعاليات الجناح المصرى للفرانشيز جيت المشارك فى المعرض السعودى الدولى للامتياز التجارى الأول تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الفترة من 5-7 فبراير بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بالمملكة العربية السعودية.

قالت الدكتورة هيا السنيدى عضو البرنامج الوطنى للمعارض والمؤتمرات بالمملكة السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة رييد سنيدى للمعارض، إن المعرض السعودى الدولى للامتياز التجارى الأول هذا العام يشكل منصة أعمال بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز التجارى الراغبين فى النمو بالمملكة العربية السعودية، ويهيئ بيئة تعزز روح الريادة لدى السعوديين.

ومن خلال المعرض سوف يتاح لرواد ورائدات الأعمال الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الامتياز التجارى والتى تعرض تشكيله واسعة من المنتجات، والخدمات، ومفاهيم الامتياز التجاري، كما يغطى المعرض العديد من الامتيازات التجارية الدولية التى تعتبر الأسرع نمواً فى شتى قطاعات الاستثمار.

وأضافت السنيدى أن المعرض يقدم برامج وورش عمل مختلفة عن قوانين الامتياز التجارى وملكية المشروعات وغيره، موجهة للمهتمين بمفهوم الامتياز التجارى.

ومن جانبة كشف مروان عبد الرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة ملتقى “الفرانشيز جيت”، عن مشاركة العديد من العلامات التجارية المصرية لأول مرة، فى المعرض العالمى للفرنشايز تحت مظلة “فرانشايز جيت”، باعتباره المعرض الدولى الوحيد للامتياز التجارى “الفرنشايز” فى المملكة العربية السعودية.

وأضاف “عبد الرازق” فى تصريحات خاصة أنه أصبح يوجد العديد من العلامات التجارية المصرية، التى تعمل بنظام الفرنشايز منتشرة فى دول العالم، وتحظى بمكانة مرموقة خاصة العاملة فى مجال الملابس والمطاعم فى دول الخليج وألمانيا وإنجلترا وأوكرانيا وروسيا، وأصبحت مصر سوق رائدة فى هذا المجال.

وأشار “عبد الرازق” إلى أن المعرض السعودى الدولى يعد محفلا كبيرا لأعمال أصحاب حقوق الامتياز التجارى الراغبين فى النمو بالمملكة العربية السعودية أو منطقة الخليج، ويهيئ بيئة تعزز روح الريادة لدى أصحاب الأعمال والعلامات التجارية المصرية، التى تتجه للتوسع وانتشار خدماتها ومنتجاتها فى السوق السعودى والخليج العربى.

وأكد رئيس “فرنشايز جيت” أن المعرض يتيح للمشاركين فرصة التفاعل والتعاون المشترك الجاد مع المستثمرين الحاضرين من شتى الدول، الباحثين عن فرص استثمار تجارية وصناعية ناجحة، كما يتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الطموحين فرصة التواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الامتياز التجارى التى تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات، والخدمات، ومفاهيم الامتياز التجارى.