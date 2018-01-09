انطلاق معرض الطوابع العربى والابتكار فى الأقصر‎

المال – خاص تنظم هيئة البريد معرض الطوابع العربى والابتكار في مجال الطباعة المؤمنة الذى ينظمه البريد المصرى فى الفترة من 9 الى 11 يناير 2018 في مدينة الأقصر، بحضور ممثلى 14 دولة عربية وأكثر من 40 عارضا بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أصدرت الهئية اليوم طابع بريد تذك

المال – خاص

تنظم هيئة البريد معرض الطوابع العربى والابتكار في مجال الطباعة المؤمنة الذى ينظمه البريد المصرى فى الفترة من 9 الى 11 يناير 2018 في مدينة الأقصر، بحضور ممثلى 14 دولة عربية وأكثر من 40 عارضا بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما أصدرت الهئية اليوم طابع بريد تذكاريا بمناسبة يوم البريد الذى يوافق 2 يناير من كل عام، حيث يمثل هذا اليوم تاريخ تأسيس البريد المصرى في الثانى من يناير 1865، ومنذ ذلك اليوم اتخذ البريد هذا اليوم عيداً له.

وقال الصغير فى بيان صحفى اليوم إن تصميم الطابع يربط بين العراقة والتطور ويظهر مدى التطور الهائل الذى وصل اليه البريد المصرى فى الفترة الحالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تأمين المعاملات المالية بالاعتماد على بصمة اليد والعين، كما يشير التصميم الى الخدمات البريدية التى تقدم للمواطنين وتم تصميم الطابع بمقاس 3 سم X 5 سم اوفسيت متعدد الألوان وقيمته جنيهان ونصف.

وأضاف أن الطوابع التذكارية تعد من وسائل الاتصال الثقافى بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار هذه الطوابع في الأحداث والمناسبات المهمة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.