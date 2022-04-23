اعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انطلاق مسابقة العباقرة مؤكدا أن فريق الجامعة حقق تمثيلا مشرفا ونتيجة جيدة جدا بوصوله إلى دور الثمانية والتصفيات النهائية ببرنامج العباقرة، والذي أُقيم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وقناة القاهرة والناس بموسمه الرابع مع الروائي عصام يوسف، والذي يحظى بشهرة واسعة في مجال المسابقات بين الطلاب سواء المدارس أو الجامعات.

وقال “مندور”: من هنا رأت إدارة الجامعة ضرورة عمل تدريب فعلي للطلاب وتنظيم مسابقة داخلية للطلاب على غرار مسابقة عباقرة الجامعات وذلك لدعم ثقافة الطلاب وزيادة تكوينهم المعرفي، أيضا لتأهيل وتدريب الطلاب على المسابقة، وتكوين قاعدة عريضة من الطلاب المتميزين على مستوى المعرفة والمعلومات يتم الاختيار منها للمشاركة بكافة الفاعليات والمنافسات الثقافية والمعلوماتية.

وتابع “مندور”: إن مسابقة عباقرة الجامعة يشارك بها ١٦ كلية ومعهد يمثلهم ٩٦ طالب وطالبة.

تأتى المسابقة بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.. وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير الإدارة و مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف إلى أن الدور الأول لمسابقة عباقرة جامعة القناة بدأ الأربعاء ٢٠ أبريل الجاري، وشهد اهتماما وجدية شديدة في المنافسة من كل الفرق ومحاولة التفوق والفوز من الجميع، كما أن مستوى الطلاب كان يتصف بالتميز.

وشهدت المنافسات تقابل فريق كلية التجارة مع المعهد الفني للتمريض ، كلية الطب البشري مع كلية الصيدلة ، الكلية المصرية الصينية مع كلية الهندسة، كلية التربية مع كلية العلوم.. وأن نتائج مباريات اليوم الأول من دور الـ ١٦ لمسابقة عباقرة الجامعة، فازت كلية التجارة – كلية الطب البشري – الكلية المصرية الصينية – كلية التربية.

واستكملت منافسات الدور الأول يوم الخميس الموافق ٢١ إبريل وجاءت نتائج المباريات فوز كلية التمريض على كلية طب الأسنان.. فوز كلية الحاسبات والمعلومات على كلية الآداب والعلوم الإنسانية وفوز كلية السياحة والفنادق وكلية الألسن وفوز كلية الطب البيطري على كلية الزراعة.