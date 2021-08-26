رياضة

انطلاق مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بمشاركة مصر ودول صديقة 

بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزيرى دفاع مصر وروسيا
أحمد اللاهوني 6:12 م, الخميس, 26 أغسطس 21 6:12 م, الخميس, 26 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انطلقت مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بالعاصمة الروسية موسكو وذلك بمشاركة أكثر من (286) فريق يمثلون (42) دولة تتنافس فى مختلف المسابقات، بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أول  سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى وعدد من وزراء الدفاع للدول المشاركة.

بدأت مراسم الافتتاح بالإعلان عن بدء المسابقات وافتتاح المنتدى الدولى العسكرى بدولة روسيا الإتحادية، تلى ذلك تقديم عرض فني للموسيقات العسكرية الروسية.

اقرأ أيضا  تخفيض تنسيق الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بسبب نتائج الثانوية العامة

أعقب ذلك طابور عرض عسكرى لعناصر رمزية تحمل أعلام جميع الدول المشتركة فى المسابقات ، كذلك تنظيم معرض ثقافى تضمن التراث الثقافى والأدبى لمختلف الدول المشتركة فى المسابقات.

وفى نفس السياق انطلقت فعاليات مسابقة السماء الصافية ضمن مسابقات المباريات الحربية بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا بمشاركة فريق قوات الدفاع الجوى من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة فى المسابقات المقامة على الأراضى الصينية.

اقرأ أيضا  بسبب قيود التنقل وكورونا.. ليفربول يعتذر عن انضمام صلاح إلى منتخب مصر

وتشارك القوات المسلحة المصرية بعدد (4) فريق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتى روسيا الاتحادية والصين الشعبية ، وتستمر المسابقات حتى السادس من سبتمبر2021 .

وتأتى مشاركة الفرق المصرية انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة.

وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكرى بين الدول على الساحة العالمية .

اقرأ أيضا  وزارة الرياضة تطلق مسابقة بداية حلم لشباب مصر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

الصفقة الثانية.. الأهلي يتعاقد مع الموزمبيقي ميكيسوني لمدة 4 سنوات

إسلام مصطفى 5:21 م, الخميس, 26 أغسطس 21

الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 سنوات

إسلام مصطفى 3:50 م, الخميس, 26 أغسطس 21

صلاح على رأس قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أنجولا والجابون

إسلام مصطفى 2:26 م, الخميس, 26 أغسطس 21

نادي البنك الأهلي يُعلن إقامة ممر شرفي للزمالك بعد التتويج بالدوري

إسلام مصطفى 1:06 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21

رئيس الزمالك: النسخة دي من الدوري هي الأصعب في تاريخ مصر

إسلام مصطفى 11:59 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

أحمد سيد زيزو: «مبسوط لأننا عوضنا الجماهير عن ضياع بطولة إفريقيا»

إسلام مصطفى 11:57 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21