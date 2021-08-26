انطلاق مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بمشاركة مصر ودول صديقة 

انطلقت مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بالعاصمة الروسية موسكو وذلك بمشاركة أكثر من (286) فريق يمثلون (42) دولة تتنافس فى مختلف المسابقات، بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أول سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى وعدد من وزراء الدفاع للدول المشاركة.

بدأت مراسم الافتتاح بالإعلان عن بدء المسابقات وافتتاح المنتدى الدولى العسكرى بدولة روسيا الإتحادية، تلى ذلك تقديم عرض فني للموسيقات العسكرية الروسية.

أعقب ذلك طابور عرض عسكرى لعناصر رمزية تحمل أعلام جميع الدول المشتركة فى المسابقات ، كذلك تنظيم معرض ثقافى تضمن التراث الثقافى والأدبى لمختلف الدول المشتركة فى المسابقات.

وفى نفس السياق انطلقت فعاليات مسابقة السماء الصافية ضمن مسابقات المباريات الحربية بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا بمشاركة فريق قوات الدفاع الجوى من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة فى المسابقات المقامة على الأراضى الصينية.

وتشارك القوات المسلحة المصرية بعدد (4) فريق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتى روسيا الاتحادية والصين الشعبية ، وتستمر المسابقات حتى السادس من سبتمبر2021 .

وتأتى مشاركة الفرق المصرية انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة.

وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكرى بين الدول على الساحة العالمية .