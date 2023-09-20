انطلاق مزادات الأقطان من الفيوم على كميات 10 آلاف قنطار.. غدًا

تنطلق غدًا باكورة جلسات منظومة المزادات العلنية لتسويق القطن للموسم الجديد 2023 – 2024 بمحافظة الفيوم.

وكشفت مصادر لـ”المال” أن المزاد سيكون على كمية تصل إلى 10 آلاف قنطار من صنف جيزة 95، موزعة على 27 مركز تجميع فى الفيوم.

وأشارت إلى أن السعر الافتتاحى للمزاد سيتم تحديده قبل الجلسة مباشرة بناءً على قرار اللجنة المشرفة على المنظومة، لافتًا إلى أنه قد يكون نفس قيمة «سلة أقطان اندكس A الأمريكي»، مضاف إليها %20 لأفضلية «المصري»، أو اعتماد سعر الضمان لمحصول الصعيد، وهو 4500 جنيه، أو أيهما أعلى لتحقيق أفضل ربحية للمزارعين.

وأكدت المصادر أن السعر الافتتاحى فى الصعيد فى هذه الحالة سيكون قد ارتفع مقارنة بالعام الماضى الذى كان سجل خلاله 3700 جنيه فقط.

وتوقعت المصادر تجاوز سعر ترسية المزاد 7000 جنيه مقارنة بنحو 5 آلاف العام الماضي، نتيجة تراجع مساحة المحصول الموسم الحالي، وزيادة الطلبيات والتعاقدات التصديرية بعد تحسن جودة القطن بسبب المنظومة خلال المواسم السابقة.

وكشفت المصادر أن مساحة القطن سجلت فى الموسم المزروع حاليًا 255 ألف فدان، بدلًا من 337 ألفا العام الماضى .

يذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من جانب الفلاحين الموسم الماضى بسبب انخفاض السعر الافتتاحي، وتدنى قيمة القنطار خلال الجلسات. ومن المعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد يجرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف من شركة مصر لحليج الأقطان، ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.