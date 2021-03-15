انطلاق مرحلة الناشئين للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمطروح

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح فعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أوضح خالد عبد الحميد مديرعام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح أنه بدأ تشغيل المرحلة الجديدة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمطروح (مرحلة الناشئين)، وذلك فى ألعاب المصارعة والجودو وألعاب القوى والملاكمة بـ(75 لاعبا ولاعبة) ، و(10 لاعبين ولاعبات) فى مرحلة الواعدين، وبذلك يصبح عدد لاعبى المشروع القومى بمطروح (85 لاعبا ولاعبة).

وأضاف انه يتم اختيار وتدريب المواهب من خلال نخبة من أفضل المدربين تحت إشراف الدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة، والكابتن محمد أنور مدير الرياضة، وهم كل من الكابتن تامر شطا المشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمطروح، وأسامة أبو العلا وإبراهيم الحلوانى، وأحمد أبو حاوية فى لعبة (المصارعة)، والكابتن هشام أنور، وأيمن البنا فى لعبة (الجودو)، والكابتن أحمد جابر فى لعبة (الملاكمة)، والكابتن/عبد الرحمن إدريس و أبو القاسم عمر فى (ألعاب القوى بسيوة ).