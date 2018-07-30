انطلاق مباحثات مبادلة أراض مقابل إسقاط ديون قطاع الأعمال للغاز والكهرباء

■ «النصر للأسمدة» مستعدة للتخلى عن مليون متر.. وهشام توفيق يشدد على حلول حاسمة ومرضية ■ مفاوضات لاستحواذ بنك الاستثمار القومى على حصة حاكمة من «النصر للملاحات» ■ تقييم أرض تابعة لشركة النحاس المصرية بعد تحولها إلى النشاط العمرانى أحمد عاشور ومصطفى طل



■ «النصر للأسمدة» مستعدة للتخلى عن مليون متر.. وهشام توفيق يشدد على حلول حاسمة ومرضية

■ مفاوضات لاستحواذ بنك الاستثمار القومى على حصة حاكمة من «النصر للملاحات»

■ تقييم أرض تابعة لشركة النحاس المصرية بعد تحولها إلى النشاط العمرانى



أحمد عاشور ومصطفى طلعت



انطلقت مباحثات مبادرة مبادلة أراضى وأصول شركات قطاع الأعمال العام، بديونها لصالح الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومى.

وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن شركته عرضت على القابضة للغازات تسوية المديونية المستحقة عليها، والبالغة 6.5 مليار جنيه، عبر مبادلة أراض وحصص فى شركات تابعة، من بينها قطعة بمساحة مليون متر مربع مملوكة لشركة النصر للأسمدة.

فى حين انتهت القابضة للصناعات الكيماوية من تقييم قطعتى أرض مملوكتين لشركاتها التابعة بمليارى جنيه تقريبًا، مقابل تسوية جزء من المديونيات المستحقة عليها لكل من شركة الغاز وبنك الاستثمار القومي.

كما تتنظر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تحويل نشاط قطعة أرض مملوكة لشركة «النحاس« المصرية التابعة للقابضة من النشاط الصناعى إلى العمرانى، تمهيدًا لمبادلة مديونيات مستحقة لبنك الاستثمار القومي.

يأتى ذلك فى سياق إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أمس، التزام الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة بسداد المديونيات المستحقة على توابعها لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية، وتم استعراض موقف شركات الغزل والنسيج والقابضة المعدنية والكيماوية.

وأكد «توفيق» أهمية التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لكل الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.

وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق، أن شركات قطاع الأعمال العام تسعى إلى تسوية ديون الغاز والكهرباء، عبر مبادلة أراضى وأصول على غرار الاتفاق الذى تم مع بنك الاستثمار القومى، لإنهاء مستحقات بقيمة 10.5 مليار جنيه.

وقال عماد الدين مصطفى لـ «المال»، إن شركته سددت أكثر من 300 مليون جنيه للغاز منذ شهر يونيو الماضى، موضحًا أنه من المرجح سداد 300 مليون جنيه أخرى خلال العام المالى الحالي.

وأضاف أن شركته انتهت من تقييم أرض مساحتها 56 ألف متر مملوكة لشركة النيل للكبريت– تابعة- بمليار جنيه أيضًا، ستوجه لسداد مديونية بنك الاستثمار القومى البالغة 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دخول البنك بحصة فى شركة النصر للملاحات، متابعا : «قد يستحوذ على حصة حاكمة«.

وأشار إلى أن هناك مديونات أخرى تخص وزارة الكهرباء على شركة الصناعات المصرية الكيماوية «كيما«، إذ تطالب «الكهرباء» بنحو700 مليون جنيه، بينما المديونية المدرجة فى قوائم «كيما« لا تصل إلى 50 مليونا، نتيجة وجود خلافات على طريقة تسعير الكيلوووات، وحصلت «كيما« على أحكام قضائية لتنفيذ ذلك دون جدوى.

وأكد مدحت نافع، رئيس القابضة للصناعات المعدنية لـ«المال « أن شركته انتهت من حصر كامل مديونياتها للجهات الحكومية، وتم عرضها على الوزير والتصور العام للجدولة رافضا الكشف عن أى تفاصيل حاليا.

وقال مسئول فى بنك الاستثمار القومى، إن البنك فى انتظار انتهاء «القابضة المعدنية» من تحويل نشاط أرض مملوكة لشركة النحاس المصرية من الصناعى إلى السكنى، تمهيدًا لتقييمها ومبادلتها بمديونيات مستحقة منذ عشرات السنين.

وأضاف أن تقييم أصول الشركات يتم من خلال 3 لجان حسب ما نص عليه القانون على أن يتم اختيار أفضلها، مشيرا إلى أن الاتفاق مع قطاع الأعمال على مبادلة أراض تخضع لتقدير مبدئى لحين الانتهاء من التقييم النهائى.