انطلاق مارثون إسكندرية البيئي صيف 2017

انطلق مارثون إسكندرية البيئي “صيف 2017، اليوم الجمعة، الذي أقيم تحت شعار “بإيدينا .. إسكندرية هتبقي أحلي”، بالتعاون بين المحافظة متمثلة في الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، وشركة نهضة مصر وجمعية أصدقاء البيئة، وذلك لتشجيع ودعم النظافة والبيئة بالثغر.

وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن المارثون يمثل رسالة قوية لإظهار المحافظة بالمظهر الذي يليق بها كعروس البحر المتوسط، وهدفه نشر التوعية بأهمية النظافة والحفاظ علي البيئة.

وأشار سلطان إلى أهمية حث الشباب علي المشاركة مع المحافظة في نشر التوعية البيئية، موضحًا أن الشباب طاقة المجتمع ولابد من استغلالهم وتوجيههم ورعاياتهم وملء وقت فراغهم بشكل إيجابي، مشيراً إلى أهمية تنشيط دور إدارات الشباب خلال فصل الصيف بإقامة الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم.

وانطلق المارثون من شارع الإقبال وحتي كوبري ستانلي بالكورنيش، وتضمن إقامة مسابقات للمشي والجري، وشارك فيه شباب المجتمع المدني والجمعيات، ومواطني الإسكندرية.