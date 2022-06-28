انطلاق ماراثون «نجري معًا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة» بمشاركة 2000 مشترك.. السبت المقبل

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن تنظيمه الماراثون السنوي الثالث له بعنوان: “نجري معًا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة”، الذي سينطلق السبت المقبل 2 يوليو 2022 من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بمركز شباب الجزيرة تحت شعار: “المارثون الأخضر.. الطريق إلـي COP27″، وذلك تحت رعاية كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة.

ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين وتحت رعاية وزارة الرياضة وهيئة الرقابة المالية

وكشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أنه يأتي تنظيم الماراثون في نسخته الثالثة كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، موضحًا أن الماراثون هذا العام يهدف الى التوعية لمفهوم البيئة النظيفة والصحة المستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ لعام 2022 (COP 27)، وأيضًا لزيادة الوعي التأميني والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على “مجتمع صحي”.

غدًا انعاقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الماراثون

والجدير بالذكر بأنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفى غدا الاربعاء الموافق 29 من يونيو الساعة الثانية عشرة ظهراً بالقاعة الرئيسية بوزارة الشباب والرياضة بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ورؤساء شركات التأمين.

ومن المتوقع مشاركة ما يقارب من 2000 مشترك هذا العام من العاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من المؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين في مصر، ويضم الماراثون مجموعة من مسابقات العدو لكافة المشاركين ومضمار الموانع وأيضًا منافسات بين العاملين بشركات التامين.

ويأتى تنظيم هذا الماراثون للمرة الثالثة في ضوء النجاح الذي حققه الاتحاد المصرى للتأمين من قبل في تنظيم هذا الحدث مرتين متتاليين في عامي 2018 و2019.