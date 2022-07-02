انطلاق ماراثون الاتحاد المصرى للتأمين وتكريم الأبطال الرياضيين بمركز شباب الجزيرة

انطلقت اليوم فعاليات ماراثون الاتحاد المصرى للتأمين “الماراثون الأخضر” تحت عنوان (نجرى معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة) بمركز شباب الجزيرة ومشاركة ما يزيد عن 2000 مشارك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الحملة الشبابية المصرية من أجل المناخ EGYouth 4CLIMATE، افتتح الماراثون الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ود. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وأيضا علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.

تكريم بعض شركات التأمين خلال فعاليات الماراثون

وشهد الماراثون تكريم عدد من أبطال مصر الرياضيين إلى جانب بعض شركات التأمين المصرية وهى “قناة السويس للتأمين” و”قناة السويس لتأمينات الحياة” و”المصرية للتأمين التكافلى” و”متلايف لتأمينات الحياة” بجانب “الدلتا للتأمين” و”QNB لتأمينات الحياة” و”gig للتأمين” و”gig لتأمينات الحياة التكافلى” فضلا عن “رويال للتأمين” و”ثروة للتأمين” و”ثروة لتأمينات الحياة” “المهندس لتأمينات الحياة” و”المهندس للتأمين” وكذلك “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” و”إسكان للتأمين” بجانب “بيت التأمين المصرى السعودى” “أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات” و”الدلتا لتأمينات الحياة” و”أليانز للتأمين” و”الوطنية للتأمين” و”المصرية الإماراتية للتأمين التكافلى” وأيضا “يورو أسيست” لمساعدات الطريق و”كونتكت” لوساطة التأمين و”لوكتون” لوساطة التأمين و”ميدنت” للرعاية الصحية.

وتعتبر الاستدامة هى مفهوم بيئى فى الأساس ويعنى الحفاظ على استمرارية الحياة اعتمادا على الموارد الطبيعية.