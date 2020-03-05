انطلاق ماراثون «الأكاديمية خضراء» بحضور وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية

مؤسسات الدولة المصرية تعمل في إطار تكاملي في سبيل خدمة الشباب وفق الاستراتيجية العامة للدولة

انطلق اليوم ماراثون “الأكاديمية خضراء” وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القرية الذكية بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام الرياضي وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.

وأشارت تصريحات لبعض المسئولين إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل في إطار تكاملي في سبيل خدمة الشباب وفق الاستراتيجية العامة للدولة التي تضعها القيادة السياسية.

وأطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار وإسماعيل فرج، إشارة بدء ماراثون الأكاديمية خضراء، وذلك بمقر القرية الذكية بحضور كوكبة من نجوم الفني والإعلام الرياضي وأبطال الاكاديمية الرياضيين الحاصلين علي بطولات عالمية ودولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل في إطار تكاملي في سبيل خدمة الشباب وفق الاستراتيجية العامة للدولة التي تضعها القيادة السياسية.

وأضاف “صبحي” خلال لقائه بطلاب الأكاديمية على هامش إطلاق انطلاق حملة الأكاديمية خضراء وذلك بفرع القرية الذكية إلى أن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة.

ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم

وأشار لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر والإصرار على النجاح والتفوق.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الانسان المصرى، مشيرا إلى ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم الشباب.

وأشاد صبحي بدور الأكاديمية الريادي في تخريج كفاءات على مستوى عال من المهارة والمعرفة لافتا إلى أن الأكاديمية تتمتع بفكر متجدد وحيوي مواكب لخطط التطور بما يواكب الثورة التكنولوجية في شتى المجالات.

وأكد وزير الشباب والرياضة ان الاكاديمية تقوم بدور غير مسبوق يفوق الوصف في دعم الرياضيين المتميزين في شتي اللعبات مشيرا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأكاديمية في ذلك الشأن .

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى أن الشباب هم حاضر مصر ومستقبلها المزدهر وقلبها النابض ، مشيرا إلى أن مصر محظوظة بأن شباب مصر يمثلون 60% من السكان وهم الثروة الأساسية لمصر ومستقبلها.

وأضاف “شعراوى”: خلال حضوره فعاليات الأكاديمية خضراء أن الأكاديمية تمتلك رؤية قادرة على مجاراة التطورات المتسارعة في المجالات التقنية من خلال استحداثها لبرامج وتخصصات ومبادرات بشكل مستمر ومواكب للاتجاهات العالمية.

وقال، إن الشباب هم الجزء الأهم وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي سباقا في الاهتمام بالشباب لما لديهم من قدرات وهم الأجدر بالتعامل مع المشكلات بصورة جيدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الأكاديمية في تنظيم مجموعة من المحاضرات للطلاب في فرع الدقي حول أهمية منظومة المخلفات وضمان استدامتها ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومعاً لنرتقي لدهان المباني وإعداد الجداريات في منطقة الدقي بالتعاون مع حي الدقي وشباب مبادرات التنمية المحلية.

من جانبه رحب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بمعالي السادة الوزراء مركدا أن تلك الزيارة دعم لمبادرة الأكاديمية الخضراء

عبد الغفار: يشدد على دور الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار

وأكد عبد الغفار أن الشباب طاقة هائلة مشددا علي أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار كما تؤكد القيادة السياسية دومًا وهو ما يظهر في أحاديث الرئيس السيسي في مؤتمرات الشباب التى تقام بصورة دورية.



وقال إن للشباب دورا هاما وحيوي في بناء المجتمع في ظل قدرتهم علي التعامل مع الجديد والتكيف بسهولة معه وإيجاد أفكار إبداعية في كافة المجالات.. مشددا على أن الشباب هم لبنة المجتمع الأساسية ترتكز عليها التنمية لأنهم يمتلكون الحماس الكافي لتجاوز التحديات وجميع الصعاب.

وأهدى عبد الغفار درع الأكاديمية للوزراء تقديرا لتشريفهم بزيارة للأكاديمية وإطلاق إشارة بدء الماراثون.