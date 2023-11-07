انطلاق مؤتمر ومعرض Ecomondo 2023 في مركز ريميني بإيطاليا

افتتحت مجموعة المعارض الإيطالية “IEG” اليوم مؤتمر ومعرض Ecomondo 2023 الذي تنظمه في الفترة 7 إلى 10 نوفمبر الجاري في مركز اكسبو ريميني بإيطاليا.

سيناقش المعرض قائمة من المواضيع في 65 جلسة ومؤتمر مصغر خلال فترة انعقاد المعرض الذي شارك في “المال”.

تتضمن أهم الملفات التي ستناقشها جلسات المعرض، النظم العلمية للاستفادة من نفايات المنسوجات والتصميم البيئي واستدامة سلسلة التوريد،والتوسع في مشاريع الاقتصاد الأزرق الذي يضم جميع القطاعات التقليدية والناشئة المرتبطة بتنمية الموارد البحرية الإيطالية والموجودة في حوض البحر المتوسط.

يقام المعرض في نسخته الـ 26 بحضور أكثر من 1500 علامة تجارية عارضة، ونحو 300 مشترى من منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تعد مجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، شركة رائدة فى إيطاليا فى تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين فى قطاع المعارض التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبي، ولها فروع فى ريمينى وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى في ميلانو وأريتسو.

وتقوم المجموعة بتنظيم عدد من المعارض فى مجالات الأطعمة والمشروبات والمجوهرات والموضة، والسياحة والضيافة والرياضة والترفيه، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

يضم معرض 2023 2Ecomondo ستة قطاعات رئيسية لعرض كافة الماكينات والمعدات والآليات الجديدة المتخصصة في كل القطاعات الاقتصادية الخمسة المذكورة سابقا.

وحرصت إدارة مجموعة المعارض الايطالية، على إبراز التكنولوجيا المعدات التي سيتم استخدامها في قطاع النفايات وإصلاح التربة لتطبيق النظريات العلمية للاقتصاد الحيوي الدائري والطاقة الحيوية الزراعية.