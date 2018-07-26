انطلاق مؤتمر عموم أفريقيا برعاية وزارة الزراعة

المؤتمر يشيد بدور المرأة الصاوى أحمدأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، مؤتمر عموم أفريقيا، والذى ينظمه المكتب الافريقى للثروة الحيوانية، تحت رعاية وحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.ودشن المؤتمر الجمعية الافريقية للتعليم البيطرى واله



المؤتمر يشيد بدور المرأة



الصاوى أحمد

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، مؤتمر عموم أفريقيا، والذى ينظمه المكتب الافريقى للثروة الحيوانية، تحت رعاية وحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ودشن المؤتمر الجمعية الافريقية للتعليم البيطرى والهيئات التشريعية، فضلاً عن إطلاق شبكة الشباب والمرأة للأعمال فى مجال الثروة الحيوانية.

وسيطرت حالة من الفرحة العارمة بين سيدات أفريقيا فى المؤتمر، باعتبارهم هم أساس إنشاء هذه الشبكات والقائمين عليها، مرددين وراء المتحدثين على المنصة كلمات “because of that”، بالإضافة إلى تصفيق حار أيضا سيطر على قاعة المؤتمر.

وقال أحد أعضاء الرابطة، إن قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والمصايد من أهم الموارد والأصول للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية فى الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن هذه الشبكات الأفريقية بدأت فى يوليو 2007، ليتم إنشاء أربع شبكات لتنمية الثروة الحيوانية، منها مؤسسة التعليم البيطري، والرابطة الأفريقية، وشبكات الأعمال التجارية للنساء والشباب فى قطاع الموارد الحيواينة، تجمع أكثر من 400 مشارك من القارة الأفريقية.

وأكد الحاضرون أن هذا المؤتمر يعتبر نجاحا كبيرا للمرأة الأفريقية للمشاركة الفعالة والحية فى تنمية الموارد الحيوانية، وتدعيم المؤسسات البيطرية والمجالس البيطرية، وتقديم دعم فنى فى تلك المجالس بدول الأعضاء.