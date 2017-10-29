انطلاق مؤتمر دعم الوظائف الخضراء فى الشرق الأوسط بالإسكندرية

المؤتمر يشهد حضور ممثلين لمنظمة العمل الدوليةمعتز محمودانطلقت منذ قليل بالإسكندىية فاعليات مؤتمر دعم الوظائف الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى يشهد حضور ممثلين لمنظمة العمل الدولية ا".وتستضيف هذه الفاعليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – احدى المنظم

المؤتمر يشهد حضور ممثلين لمنظمة العمل الدولية

معتز محمود

انطلقت منذ قليل بالإسكندىية فاعليات مؤتمر دعم الوظائف الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى يشهد حضور ممثلين لمنظمة العمل الدولية ا”.

وتستضيف هذه الفاعليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – احدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية – بمقرها الرئيسى بابو قير.

يهدف المؤتمر الدولى إلى دعم عملية توفير فرص عمل لشباب مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتكثيف الجهود من أجل مواجهة تحدى البطالة المتنامى عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية لإحداث تحول جذرى فى اتجاه اقتصاديات أكثر خضرة بغرض خلق وظائف وبيئة مستدامة فى المنطقة، بالإضافة إلى تبادل أحدث طرق التفكير بشأن موضوعات أساسية ترتبط بالتحول إلى الإقتصاد الأخضر ودعم الوظائف الخضراء مع الاستفادة من الخبرة الدولية والنتائج البحثية.

كما يهدف المؤتمر إلى إدراك طبيعة الوظائف الخضراء وكيف يمكن تعزيزها من أجل الشباب من منظور القطاعين العام والخاص ومع مشاركة المجتمع المدنى والأطراف المعنية الأخرى، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات العمل المرتبطة بخبرة مشروع “وظائف لائقة لشباب مصر”.