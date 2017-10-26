انطلاق مؤتمر دعم الوظائف الخضراء بالشرق الأوسط في الإسكندرية

معتز محمودتنطلق، الأحد المقبل، بالإسكندرية فاعليات مؤتمر دعم الوظائف الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وتستضيف الفاعليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، بمقرها الرئيسى بـأبو قير.يهدف المؤتمر الدولى إلى

معتز محمود





تنطلق، الأحد المقبل، بالإسكندرية فاعليات مؤتمر دعم الوظائف الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وتستضيف الفاعليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، بمقرها الرئيسى بـأبو قير.

يهدف المؤتمر الدولى إلى دعم عملية توفير فرص عمل لشباب مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتكثيف الجهود من أجل مواجهة تحدي البطالة المتنامى عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية لإحداث تحول جذرى فى اتجاه اقتصادات أكثر خضرة؛ بغرض خلق وظائف وبيئة مستدامة فى المنطقة، بالإضافة إلى تبادل أحدث طرق التفكير بشأن موضوعات أساسية ترتبط بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الوظائف الخضراء، مع الاستفادة من الخبرة الدولية والنتائج البحثية.

كما يهدف المؤتمر إلى إدراك طبيعة الوظائف الخضراء وكيف يمكن تعزيزها من أجل الشباب من منظور القطاعين العام والخاص ومع مشاركة المجتمع المدنى والأطراف المعنية الأخرى، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات العمل المرتبطة بخبرة مشروع “وظائف لائقة لشباب مصر”.