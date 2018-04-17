انطلاق مؤتمر الطيران الأفريقي بحضور 50 دولة

دعاء محمودانطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر ومعرض الطيران الأفريقي ٢٠١٨ الذي تستضيفه مصرللطيران على مدي يومين تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وبمشاركة الأمين العام لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA والمدير الإقليمي للعلاقات الخارجية للاتحاد الدولي

دعاء محمود

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر ومعرض الطيران الأفريقي ٢٠١٨ الذي تستضيفه مصرللطيران على مدي يومين تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وبمشاركة الأمين العام لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA والمدير الإقليمي للعلاقات الخارجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا.

كما يحضر رئيس منظمة الطيران المدني الأفريقية ال AFCAC، والمدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولية الـ ICAO بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و ممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية الأخري والشركات المصنعة للطائرات والصناعات التكميلية والمغذية للنقل الجوي.

جدير بالذكر أن المعرض يتناول العديد من الموضوعات الهامة من بينها، دور أفريقيا في مجال الطيران المدني، الاستثمار في مجال البنية التحتية لمشروعات الطيران المدني، الارهاب الاليكتروني وسبل مكافحته والحماية من التهديدات الناتجة عنه، اتفاقية سوق النقل الأفريقي الموحد والتوصيات التي ينبغي اتخاذها انطلاقًا من هذا الحدث.

يشارك في المؤتمر ما يقرب من ٦٦٠ مشاركا من ٥٠ دولة حول العالم من بينهم ٢٢٠ فرداً من ممثلي ٣٤ شركة طيران و٥٠ متحدث من أفريقيا والعالم كما يشارك في المعرض المقام علي هامش المؤتمر 118شركة معنية بمجال الطيران.