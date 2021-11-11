انطلاق مؤتمر الصيادلة PharmaSummit لمناقشة مستجدات التخصصات الحيوية

انطلقت فاعليات مؤتمر الصيادلة السنوي PharmaSummit بالإسكندرية اليوم الخميس، و الذي يناقش مستجدات عدد من التخصصات الحيوية ومنها: “الجودة، مكافحة العدوى، التسويق الطبي، التركيبات الصيدلانية، التأمين الصحي الشامل، الحوكمة الصحية، التغذية الإكلينيكية وغيرها “.

وافتتح مؤتمر الصيادلة السنوي PharmaSummit بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ومشاركة نخبة متميزة من خبراء العمل الصيدلي بمختلف مجالاته وقطاعاته الخاص والحكومي والدولي.

وأشار البعض خلال مشاركتهم فى المؤتمر إلى ضرورة أن يعي المجتمع طبيعة دور الصيدلي، وأن يدرك أهمية العمل الذي يقوم به، لافتين إلى أن ذلك لن يأتي إلا بزيادة الوعي لدى الصيدلي.

كما طالب عدد من المشاركين فى مؤتمر الصيادلة السنوي PharmaSummit بالإسكندرية بضرورة العمل على توسيع علم الصيدلي بنطاق تخصصات المهنة، تمهيداً لبحث كيف ترى الدولة دور الصيدلي بعد ذلك.



ولفت البعض إلى أن هناك مشكلات كانت تتعلق بتكليف الصيادلة خلال الفترة الماضية ولكن تم حلها بجهود عدد من مسؤولى الوزارة.