انطلاق مؤتمر التوظيف بحضور وزيرى الشباب والاستثمار

حضور وزير التشغيل التونسى ومدير مركز التكامل المتوسطى والمدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر

سحر نصر: رئيس الجمهورية أطلق الكثير من المبادرات لدعم الشباب



سمر السيد افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وعماد الحمامي، وزير التكوين المهنى والتشغيل بالجمهورية التونسية، وأسعد عالم المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، و مراد ازين، مدير مركز التكامل المتوسطي، اليوم الأحد 9 يوليو ،مؤتمر “الشباب والتوظيف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر”، والذى تنظمه الوزارة بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليند، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط. ورحبت الوزيرة، فى كلمتها بالمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الذى دعم كل مبادرات الشباب، وعماد الحمامي، وزير التكوين المهنى والتشغيل بالجمهورية التونسية، والدكتور، موضحة أن المؤتمر هدفه دعم الشباب خلال الفترة المقبلة وتفعيل الكثير من القرارات التى تتخذها الحكومة سواء من ناحية التعليم والتدريب وتنمية المهارات، لافتة إلى أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر فتعد أكثر دولة بها ثروة شبابية فى المنطقة، والشباب المصرى من أذكى الشباب فى العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه. وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعم للشباب وأطلق الكثير من المبادرات لدعمهم وحريص سيادته على الالتقاء بهم بشكل مستمر فى مؤتمر الشباب. وأوضحت أن هذا الموضوع المهم الذى لا يشغل بالها على الصعيد المهنى فحسب، بل يأتى على رأس قائمة أولويات صانعى السياسات وشركاء التنمية فى مصر والمنطقة بأسرها، ألا وهو الشباب والتوظيف. وذكرت نصر أن الشباب مهم أن يقوم بتأسيس شركته بما يساهم فى توفير فرص العمل له، مشيرة إلى أن كل الإحصائيات تقول إنه يمل إلا الوظيفة الحكومية لما لها من استمرارية. وأكدت أن بقاء الشاب والترقى حتى فى الوظائف الحكومية اصبح مبنيا على الاداء، موضحة أنه يجب أن نوفر مناخا مناسبا ليلعب القطاع الخاص دورا أكبر فى توفير الوظائف، داعية الشركاء فى التنمية إلى زيادة دعم القطاع الخاص. وذكرت أن الوزارة أسست مؤخرًا شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، برأسمال 451 مليون جنيه ونستهدف الوصول إلى مليار، مع التركيز على دور رواد الأعمال الشباب، من خلال سد الفجوة التمويلية عن طريق ضخ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وفى الشهر الماضي، أطلقنا أيضًا، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد فى المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار فى الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي. وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص. وقدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، شكره وتقديره للوزيرة، على دعمها للشباب وحرصها على توفير التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تتراوح ما بين 12 إلى 13 % وفق تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء. وأكد الوزير أن كافة اجهزة الدولة تعمل على تقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى أن التغييرات السياسية فى مصر جعلت أن الكثير من الشباب يحرص على الوظائف الحكومية بعد تقليل بعض اغلاق بعض شركات القطاع الخاص وتقليل مرتبات العاملين فى اخرى، موضحا أن الشباب حريص أكثر على العمل فى التجارة عن الزراعة. وأضاف أن الشاب المصرى اصبح يفكر نتيجة الظروف التى حصلت خلال السنوات الماضية، أن يعمل فى وظيفة حكومية لأنه بعد وصوله إلى سن 60 سنة سيحصل على المعاش، ولم يفكر فى السنوات الحالية وأنه من الممكن أن يصبح مبدعا ورائدا فى مجاله على مستوى العالم، مشيرا إلى أهمية العمل على وضع حلول للمشاكل التى تعزف الشباب عن التوجه لاقامة مشروعاته الخاصة وتفضيله للوظائف الحكومية. ودعا عماد الحمامى، وزير التكوين المهنى والتشغيل بالجمهورية التونسية، إلى تحقيق مقاربات تلبى احتياجات الشباب فى المنطقة، وتجعله يتمتع بعمل لائق، مقدما شكره للشركاء فى التنمية الذين قدموا دعم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمواجهة التحديات. وأكد أن مكانة العمل ارتفعت بشكل واضح حيث أكدت الاهداف الانمائية على اقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، والعمل على توفير العمالة المنتجة من أجل القضاء على الفقر، والتأكيد على تفعيل الشراكة بين الدول من أجل التنمية المستدامة. وأوضح أن حلم الانضمام للعمل الحكومى مازال يراود الشباب عن العمل فى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الباحثين عن العمل بحاجة إلى زيادة التدريب والتشبع بثقافة ريادة الاعمال، مؤكدا أن التعاون الدولى يتيح مورد للتعليم المتبادل والاستفادة من فرص العمل فى الخارج والمنتديات الدولية لتبادل الخبرات. وقدم الدكتور اسعد عالم، شكره للوزيرة على استضافة مصر لهذا المؤتمر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هام من أجل الشباب لأنهم هم الأول. وأضاف: لا بد من تشجيع الشباب على ريادة الأعمال، وأن يقوموا بتنفيذ مشاريعهم الخاصة وليس الاعتماد على الوظائف التى توفرها الدولة، مؤكدا على أهمية المؤتمر فى مناقشة تأهيل الشباب لمواكبة سوق العمل، وتشجيعهم على المشاركة فى اتخاذ وصناعة القرار، والعملية الاقتصادية.