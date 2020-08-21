انطلاق مؤتمر التحول الرقمي في الرياضة أكتوبر المقبل.. وعبد الباقي أمينًا عامًّا

أصدر مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بتنظيم المؤتمر الأول للتحول الرقمى فى مجال الرياضة خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتولى شريف عبد الباقى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مهمة الأمين العام للمؤتمر الذى ينظم، بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ليكون مؤتمرًا تطبيقيًّا يركز على الأعمال التى يمكن أن تستفيد منها الهيئات الرياضية، ويقوم بتطويرها الشركات ورواد الأعمال من الشباب المصرى الذين لديهم تطبيقات وأعمال وأفكار فى مجال التحول الرقمى للرياضة المصرية.