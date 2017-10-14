انطلاق مؤتمر البرلمان الدولى فى سانت بطرسبورج بروسيا

ننشر البيان الصباحى لأعمال الوفود البرلمانية العربية داخل الاتحادياسمين فوازعقدت وفود المجموعة البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعها التنسيقي المعتاد، للتشاور حول القضايا المدرجة على جدول أعمال كل من الجمعية 402، والدورة 714 للمجلس الحاكم.واقترحت الأمانة العامة للاتحاد الب

ننشر البيان الصباحى لأعمال الوفود البرلمانية العربية داخل الاتحاد

ياسمين فواز

عقدت وفود المجموعة البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعها التنسيقي المعتاد، للتشاور حول القضايا المدرجة على جدول أعمال كل من الجمعية 402، والدورة 714 للمجلس الحاكم.

واقترحت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، أن يناقش الاجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية بنودا أبرزها إقرار جدول الأعمال والاستماع لعرض من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، ممثل المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حول أعمال اللجنة، والاتفاق على دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، والاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة، في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد (في حال وجود أي شواغر أو بدائل).

الي جانب تبادل الآراء حول الطلبات والخاص بإدراج بنود طارئة، أو إضافية على جدول أعمال الجمعية، أو المجلس الحاكم، وما يستجد من أعمال وتكثيف جهود الاتحاد البرلماني العربي لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على جمهورية السودان الشقيقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ) الطلب مقدم من مجلس الأمة في دولة الكويت ودعم البرلمانات العربية من أجل إطلاق موقع الاتحاد البرلماني الدولي باللغة العربية) الطلب مقدم من المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة.