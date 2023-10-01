انطلاق مؤتمر البركة الإقليمي.. حول «أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة»

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر البركة الإقليمي، والذي ينعقد بالتعاون مع كلٍ من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، تحت عنوان “أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية”.

ويتناول المؤتمر ثلاث جلسات تشمل الصكوك والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التجربة المصرية في إصدارك الصكوك الجوانب الشرعية والقانونية، فضلا عن التجارب والممارسات الدولية.

جلسات مؤتمر البركة الإقليمي

ويتحدث في الجلسة الأولى التي تأتي تحت «الصكوك وتنمية قطاعات الاقتصاد الكلي» سيد عبدالفضيل، رئيس قطاع الإشراف والرقابة بالهيئة العامة للرقابة المالية، واحمد حسين، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطه متناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «الصكوك.. التجارب والممارسات الدولية»،ويتحدث فيها

محمد شرف، رئيس إدارة الخزانة، البنك الإسلامي للتنمية، وبشار الناطور، المدير التنفيذي ورئيس التمويل الإسلامي بوكالة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني.

تتطرق الجلسة الثالثة إلى تجربة الدولة المصرية في إصدار الصكوك، ويتحدث فيها محمد حجازي، مستشار وزير المالية للصكوك، حسنين عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الشرعية بنك البركة مصر، وهيام حسن عبدالمنعم، مدير عام إصدارات الصكوك بهيئة الرقابة المالية.