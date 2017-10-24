انطلاق مؤتمر إيجبس للطاقة في مصر.. فبراير 2018

نسمة بيوميينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018، خلال الفترة من 12– 14 فبراير بمركز القاهرة الجديدة للمعارض، ليكون المؤتمر أول فعالية دولية تُقام بالمركز الجديد، في إطار دعم مكانة مصر الاستراتيجية باعتبارها مركزًا حيويًّا للصناعة، وتوفير منصة للمشاركين بالمؤتمر لتحويل التوقعات الهائلة ال

نسمة بيومي

ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2018، خلال الفترة من 12– 14 فبراير بمركز القاهرة الجديدة للمعارض، ليكون المؤتمر أول فعالية دولية تُقام بالمركز الجديد، في إطار دعم مكانة مصر الاستراتيجية باعتبارها مركزًا حيويًّا للصناعة، وتوفير منصة للمشاركين بالمؤتمر لتحويل التوقعات الهائلة الكامنة بالقطاع إلى فرص حقيقية.





وفي أعقاب التطور والإصلاح الذي حققه الاقتصاد المصري مؤخرًا، أصبحت مصر محط اهتمام العديد من المؤسسات الدولية، وكان لقطاع البترول دور كبير في دفع الاقتصاد وجذب الانتباه العالمي.

ومن خلال مشروعات تكرير البترول الجديدة التي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة التي من المتوقع أن يرتفع حجمها بنسبة 50% عام 2018 و100% عام 2020، يشهد قطاع البترول والغاز في مصر نموًّا قويًّا وسريعًا.

يتوقع وزير البترول المهندس طارق الملا، حفر حوالي 230 بئرًا تقريبًا بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2018، واستثمارات بقيمة 27.3 مليار دولار في حقول غاز “ظهر”، وشمال الإسكندرية، و”نورس”، بالإضافة إلى توقيع 83 اتفاقية جديدة للحصول على امتيازات تنقيب المنبع، والتي تُقدر بحوالي 15.5 مليار دولار.

وقال الملا إن “مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول مؤهل ليصبح إحدى أهم الفعاليات الأساسية بقطاع البترول والغاز على مستوى العالم، وتأتي دورة المؤتمر لعام 2018 في وقت حاسم نشهد فيه تطورات جوهرية بقطاع الطاقة في مصر، وتعمل مصر حاليًّا على دفع عجلة كل المشروعات الحالية لبدء الاستفادة من جميع الموارد والاكتشافات في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018. وبذلك سنقوم باستئناف الصادرات، باستخدام الفائض من الغاز، وتسير مصر بخطى سريعة نحو تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها الهائلة لكي تصبح مركزًا إقليميًّا لقطاع البترول والغاز بحلول عام 2021.